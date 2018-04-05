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Госдеп одобрил продажу Словакии 14 истребителей F-16

06.04.2018 РИА Новости 203 0
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Истребитель НАТО F-16. Архивное фото
Истребитель НАТО F-16. Архивное фото.
Источник: © U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jonathan Snyder

Государственный департамент США одобрил продажу Словакии 14 истребителей F-16 на сумму 2,91 миллиарда долларов, говорится в опубликованном заявлении на сайте Управления военного сотрудничества министерства обороны.

"Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу Словакии самолетов F-16 Block 70/72 приблизительной стоимостью в 2,91 миллиарда долларов", - следует из сообщения.

Отмечается, что Словакия запросила покупку 14 подобных истребителей.

Ранее глава минобороны Словакии Петер Гайдош заявил, что среди полученных его ведомством предложений по закупке новых истребителей были шведский JAS 35 Gripen и американский F-16. Кроме того, они также оценивали возможности, характеристики и цены на российские истребители МиГ.

По его словам, весь вопрос модернизации словацких ВВС упирается исключительно в недостаток финансов. Но возможное кратковременное продление соглашения с Россией о техническом обеспечении эксплуатации состоящих ныне на вооружении истребителей МиГ-29 является "планом Б", приоритет отдается закупке новых самолетов.

Министр также напомнил, что модернизация словацких ВВС фактически началась. В июне были доставлены первые два из девяти закупаемых в США многоцелевых вертолетов UH-60 Black Hawk. Следующие две машины должны поступить в Словакию в течение 2018 года, последние пять - в 2019 году. Новые вертолеты заменят в словацких ВВС уже устаревшие Ми-17 советского производства.
05.04.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Словакия
США
Швеция
Продукция
F-16
Gripen NG
UH-60
Ми-17
МиГ-29

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