Об участии в выставке HeliRussia 2018 заявили 20 предприятий ОПК



Вертолет Ми-38-2 (ОП-3) на выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2017.

Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов Вертолет Ми-38-2 (ОП-3) на выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2017.Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

На данный момент 20 компаний, подтвердивших участие в HeliRussia 2018, покажут на выставке свои разработки в военной сфере. Об этом Mil.Press Военное сообщили в компании "Русские Выставочные Системы" (РВС), организующей мероприятие.

В частности, свои экспозиции на выставке собираются представить НПП "Аэросила", НПП "Полет", "Раменский приборостроительный завод", "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова, "Уральский оптико-механический завод", ЭОКБ "Сигнал", "Государственный Рязанский приборный завод" и другие.

В компании РВС добавили, что, помимо предприятий оборонки и других отраслей науки и промышленности, участниками HeliRussia 2018 станут представители министерства обороны России, иностранные делегации, включающие военных специалистов и военных атташе.

Традиционно в выставке участвует компания "Рособоронэкспорт", представляя новую информацию по экспорту российских военных вертолетов, а также по модернизации и поддержке летной годности ранее поставленных машин.

Титульный спонсор HeliRussia - холдинг "Вертолеты России" - объединяет в себе все конструкторские бюро и заводы, проектирующие и поставляющие военные вертолеты типа "Ми" и "Ка".

Помимо российских компаний заявки на участие в выставке подали представители 17 стран.

Как отметили в РВС, работа по привлечению новых участников HeliRussia из сферы оборонно-промышленного комплекса велась, в частности, в рамках выставок "Гидроавиасалон", МАКС-2017 и "Армия-2017", где HeliRussia 2018 представляли на самостоятельном стенде.

На выставке планируется демонстрация военно-транспортного вертолета типа Ми-8/17 в современной модификации. Участники представят оптические, навигационные и радиокоммуникационные комплексы. Среди экспонатов выставки - лазерная система наведения ЛСН-296, нашлемная система целеуказания и индикации (НСЦИ-В), бортовая радиолокационная станция Н-025Э, прицельная круглосуточная система ГОЭС-451, обзорно-поисковая станция ГОЭС-321МК и др.

XI Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2018 пройдет с 24 по 26 мая в Москве на площадке МВЦ "Крокус Экспо" (залы №14 и 15 павильона №3). В рамках деловой программы состоятся конференции "Авиационное оборудование", "Рынок вертолетов: реалии и перспективы", "Санитарная авиация и медицинская эвакуация". Также на выставке планируется обсудить актуальные вопросы двигателестроения.