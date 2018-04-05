В 2018 году в Тагильское ракетное соединение поступят новейшие комплекты разминирования для расчетов МДР "Листва"
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Машина дистанционного разминирования (МДР) 15М107 "Листва".
Источник: https://www.zr.ru/
ЦАМТО, 5 апреля. Расчеты МДР "Листва" Тагильского ракетного соединения в 2018 году будут оснащены новейшими комплектами разминирования ОВР-2-02.
Костюмы обладают улучшенными защитными характеристиками по сравнению с предыдущими образцами, так как при их создании использовались особо прочные материалы.
Данные комплекты включают в себя около 20 различных элементов, в том числе систему аудио-видеосвязи, систему охлаждения, средства защиты органов слуха, комплект индивидуальных и групповых средств, фонари и знаки обозначения прохода.
Костюм укомплектован микрофоном, защитными наушниками, пластинами максимальной степени защиты от пуль и осколков. Удобная система креплений позволяет размещать нужные элементы экипировки по собственному усмотрению. Шлем предполагает установку защитного забрала или очков.
Бронированные элементы костюма изготовлены из легкого и высокопрочного полиэтилена.
Особое значение для РВСН имеет тот факт, что ОВР-2-02 сохраняет свои защитные свойства в диапазоне температур от -40 до +50 град. С, а также при воздействии дождя и мокрого снега.
Машина дистанционного разминирования "Листва" входит в состав подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс". На бронеавтомобиле (МДР "Листва") установлен блок сверхвысокочастотного излучения. Мины и фугасы электроника "Листвы" способна обнаружить на дистанции до 100 м, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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05.04.2018
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