В 2018 году в Тагильское ракетное соединение поступят новейшие комплекты разминирования для расчетов МДР "Листва"



Машина дистанционного разминирования (МДР) 15М107 "Листва".

Источник: https://www.zr.ru/ Машина дистанционного разминирования (МДР) 15М107 "Листва".Источник: https://www.zr.ru/

ЦАМТО, 5 апреля. Расчеты МДР "Листва" Тагильского ракетного соединения в 2018 году будут оснащены новейшими комплектами разминирования ОВР-2-02.

Костюмы обладают улучшенными защитными характеристиками по сравнению с предыдущими образцами, так как при их создании использовались особо прочные материалы.

Данные комплекты включают в себя около 20 различных элементов, в том числе систему аудио-видеосвязи, систему охлаждения, средства защиты органов слуха, комплект индивидуальных и групповых средств, фонари и знаки обозначения прохода.

Костюм укомплектован микрофоном, защитными наушниками, пластинами максимальной степени защиты от пуль и осколков. Удобная система креплений позволяет размещать нужные элементы экипировки по собственному усмотрению. Шлем предполагает установку защитного забрала или очков.

Бронированные элементы костюма изготовлены из легкого и высокопрочного полиэтилена.

Особое значение для РВСН имеет тот факт, что ОВР-2-02 сохраняет свои защитные свойства в диапазоне температур от -40 до +50 град. С, а также при воздействии дождя и мокрого снега.

Машина дистанционного разминирования "Листва" входит в состав подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс". На бронеавтомобиле (МДР "Листва") установлен блок сверхвысокочастотного излучения. Мины и фугасы электроника "Листвы" способна обнаружить на дистанции до 100 м, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.