Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" уничтожил противника на учениях в Баренцевом море

06.04.2018 ТАСС 243 0
0
Понравилась новость?
 0
Маршал Устинов
Ракетный крейсер "Маршал Устинов".
Источник: Лев Федосеев/ТАСС

Экипажу также предстоит отработать задачи по противовоздушной обороне и выполнить ряд учебных стрельб

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Ракетный крейсер "Маршал Устинов" и вертолеты Ка-27ПС уничтожили противника на учениях в Баренцевом море, сообщил в четверг начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

"Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел в полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море для отработки учебно-боевых задач во взаимодействии с подводными лодками и авиацией. Корабль провел учения по поиску атомной подводной лодки условного противника, роль которого выполнял экипаж одного из стратегических подводных ракетоносцев подводных сил Северного флота. После обнаружения подводной лодки на корабле была сыграна учебная тревога, и экипаж отработал мероприятия по приведению в боеготовность бортового противолодочного оружия. Во взаимодействии с вертолетами Ка-27ПС были определены точные координаты нахождения подводного противника и выполнена условная атака всеми средствами поражения", - сказал Серга.

По его словам, для поиска подводной лодки на крейсере применили модернизированный гидроакустический комплекс с буксируемой антенной.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" в течение нескольких дней продолжит выполнение боевых упражнений в Баренцевом море. Экипажу предстоит отработать задачи по противовоздушной обороне и выполнить ряд учебных стрельб.
05.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27ПС
Проекты
1164 Атлант
Военные учения
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.04 18:13
  • 3
"Гроза вертолётов": "Тунгуска" снова в строю
  • 06.04 18:11
  • 25
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
  • 06.04 18:09
  • 210
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 06.04 18:01
  • 2
Украина отказалась от ВДВ
  • 06.04 18:01
  • 3
Новый российский патрульный корабль имеет гениальную конструкцию
  • 06.04 17:58
  • 3
«Адмирал Кузнецов» — далеко не худший»
  • 06.04 17:44
  • 76
Модернизированные БМП-1 оснастят 30-мм пушкой от бронетранспортера БТР-82
  • 06.04 17:27
  • 1
Россия создала оригинальный турбореактивный двигатель
  • 06.04 17:25
  • 77
Сотни погибших в сетях
  • 06.04 16:59
  • 7
Роскосмос заказал эскизный проект на разработку сверхтяжелой ракеты за 1,6 млрд рублей
  • 06.04 16:51
  • 159
В поезде со скоростью звука
  • 06.04 16:31
  • 2
"Уголковые" Т-72М1 отличились в сражении под Дамаском
  • 06.04 15:35
  • 1402
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.04 14:36
  • 8
ОДК представляет на МФД-2018 в Москве основные достижения российского двигателестроения
  • 06.04 14:23
  • 4
Рогозин: ракетно-космическая отрасль России стоит на пороге важного этапа развития
другие обсуждаемые темы