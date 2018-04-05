Ракетный крейсер "Маршал Устинов" уничтожил противника на учениях в Баренцевом море



Ракетный крейсер "Маршал Устинов".

Источник: Лев Федосеев/ТАСС Ракетный крейсер "Маршал Устинов".Источник: Лев Федосеев/ТАСС

Экипажу также предстоит отработать задачи по противовоздушной обороне и выполнить ряд учебных стрельб

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Ракетный крейсер "Маршал Устинов" и вертолеты Ка-27ПС уничтожили противника на учениях в Баренцевом море, сообщил в четверг начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

"Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел в полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море для отработки учебно-боевых задач во взаимодействии с подводными лодками и авиацией. Корабль провел учения по поиску атомной подводной лодки условного противника, роль которого выполнял экипаж одного из стратегических подводных ракетоносцев подводных сил Северного флота. После обнаружения подводной лодки на корабле была сыграна учебная тревога, и экипаж отработал мероприятия по приведению в боеготовность бортового противолодочного оружия. Во взаимодействии с вертолетами Ка-27ПС были определены точные координаты нахождения подводного противника и выполнена условная атака всеми средствами поражения", - сказал Серга.

По его словам, для поиска подводной лодки на крейсере применили модернизированный гидроакустический комплекс с буксируемой антенной.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" в течение нескольких дней продолжит выполнение боевых упражнений в Баренцевом море. Экипажу предстоит отработать задачи по противовоздушной обороне и выполнить ряд учебных стрельб.