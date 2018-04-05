Эксперт счел некорректной оценку "Адмирала Кузнецова" американскими "борзописцами"



Авианосец "Адмирал Кузнецов".

Источник: © Лев Федосеев/ТАСС Авианосец "Адмирал Кузнецов".Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

Российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" некорректно сравнивать с авианосцами. Такое мнение в беседе с порталом iz.ru высказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, добавив, что не нужно ориентироваться на мифические рейтинги, которые составляют "американские борзописцы".

Американское издание The National Interest опубликовало рейтинг худших авианосцев в мировой истории военного флота, в который попал и российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Эксперты посчитали, что он "скверно собран", а на ремонт и обслуживание требуются большие затраты. При этом, по мнению американцев, более чем за 20 лет службы "Адмирал Кузнецов" принял участие только в одной военной операции - в Сирии. Также в рейтинг попали британский Eagle, французский Bearn, японский Kaga и американский Ranger.

"Это абсолютно пропагандистское и не соответствующее действительности утверждение. Понятно, эти рейтинги высасываются из пальца и, разумеется, здесь присутствует мощный антироссийский подтекст. Надо отметить, что "Адмирал Кузнецов" - это не авианосец, а авианесущий крейсер. Для любого военно-морского специалиста это абсолютно очевидно. Это другой вид корабля. Поэтому вставлять нас в рейтинг каких-то авианосцев уже не корректно", - сказал Коротченко.

Эксперт добавил, что "Адмирал Кузнецов" хорошо показал себя в ходе недавних боевых действий в Сирии. "У него существенно обновлена авиагруппа. Это уже новые современные многофункциональные истребители палубного базирования МиГ-29К и МиГ-29КУБ, способные применять весь спектр высокоточного оружия, включая управляемые бомбы и управляемые ракеты. Данный корабль полностью отвечает современным требованиям", - отметил он.

"Принято решение о модернизации данного авианесущего крейсера, которая позволит еще на несколько десятилетий продлить срок его эксплуатации в составе Военно-морского флота России. Поэтому с точки зрения боевой эффективности, решения поставленных задач и обеспечения военно-морского присутствия, включая наличие авиагруппы, данный корабль полностью отвечает всем современным требованиям", - подчеркнул Коротченко, напомнив, что в любом рейтинге присутствует очень сильная субъективная составляющая.