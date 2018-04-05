РКС принимает участие в салоне изобретений «Архимед»



Прототип современного рабочего места оператора пространственных геоданных тренажер "Орион-ГЕО".

Источник: http://spacecorp.ru/ Прототип современного рабочего места оператора пространственных геоданных тренажер "Орион-ГЕО".Источник: http://spacecorp.ru/

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») представил на открывшемся 5 апреля XXI Московском международном салоне изобретений «Архимед-2018» новейшие разработки в сфере технологий дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и геоинформационные сервисы на их основе, антенные, микроэлектромеханические и бортовые командно-измерительные системы, а также датчиковую аппаратуру и пьезокерамические материалы, применяемые в космическом приборостроении.

Среди представленных на салоне разработок холдинга – уникальная бортовая командно-измерительная система, обеспечивающая бесперебойную работу космических аппаратов на орбите, новый способ изготовления кристаллов микроэлектромеханических систем для повышения эффективности современных кремниевых гироскопов, датчиков угловой скорости и других приборов, установка для поглощения электромагнитного излучения, значительно повышающая безопасность при испытаниях антенных систем, и другие инновации.

Руководитель патентно-лицензионной службы РКС Василий САРАНЦЕВ: «Мы рады возможности представить на площадке салона разработки наших ученых и обсудить перспективы развития ключевых направлений деятельности РКС с учеными и коллегами из других секторов промышленности. За годы, что проводится «Архимед», этот форум стал эффективным инструментом для продвижения инноваций».

Для знакомства с возможностями новейших геоинформационных сервисов на основе технологий ДЗЗ РКС представил посетителям салона специальный тренажер «Орион-ГЕО» – прототип современного рабочего места оператора пространственных геоданных. «Орион-ГЕО» использует высокотехнологичные решения для взаимодействия с эргатическими системами и геоданными в стереоскопической виртуальной реальности.

РКС и Российский университет дружбы народов также представят посетителям салона совместный проект по интеграции в едином геопространстве больших объемов разнородных оперативных ретроспективных и тематических данных ДЗЗ с применением цифровых, интеллектуальных технологий и искусственного интеллекта. Разрабатываемые в рамках проекта решения позволят ускорить обработку получаемых с космических аппаратов данных.

Всего на экспозиции холдинга представлено 17 новейших разработок для создания перспективных космических аппаратов и систем, а также широкого использования в экономике результатов космической деятельности.

Холдинг РКС регулярно принимает участие в работе Московского международного салона изобретений «Архимед», а его разработки получают высокие оценки экспертного сообщества. В 2017 году изобретатели РКС были отмечены 5 золотыми, 4 серебряными и 2 бронзовыми медалями салона.