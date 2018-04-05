Несколько соединений и воинских частей подняли по тревоге на Дальнем Востоке



Экипаж БМП-2 во время индивидуальной гонки экипажей БМП в рамках всеармейского конкурса "Танковый биатлон-2017" в Хабаровском крае.

Источник: РИА Новости / Игорь Онучин Экипаж БМП-2 во время индивидуальной гонки экипажей БМП в рамках всеармейского конкурса "Танковый биатлон-2017" в Хабаровском крае.Источник: РИА Новости / Игорь Онучин

Военнослужащие выполнят учебные стрельбы и сдадут различные норматив

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Соединения и воинские части Восточного военного округа, дислоцированные на Сахалине и Курильских островах и в Хабаровском и Приморском краях, подняли по тревоге в четверг. Об этом сообщает пресс-служба округа.

"Военнослужащие на штатной технике вышли в назначенные районы и приступили к выполнению учебно-боевых задач с проведением боевых стрельб. В управлении Восточного военного округа было сформировано более десятка специальных рабочих групп, которые возглавили командующие объединениями, начальник родов войск, служб и управлений округа", - сообщили в пресс-службе.

Комиссии проверят оперативную подготовку военнослужащих, вооружения и военную технику, состояние материально-технического обеспечения. Военнослужащие этих соединений и воинских частей выполнят учебные стрельбы и сдадут различные нормативы.

Особое внимание уделят проверке воинских частей и подразделений, претендующих на присвоение почетного наименования "ударных".