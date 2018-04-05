Несколько соединений и воинских частей подняли по тревоге на Дальнем Востоке
|
|
Экипаж БМП-2 во время индивидуальной гонки экипажей БМП в рамках всеармейского конкурса "Танковый биатлон-2017" в Хабаровском крае.
Источник: РИА Новости / Игорь Онучин
Военнослужащие выполнят учебные стрельбы и сдадут различные норматив
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Соединения и воинские части Восточного военного округа, дислоцированные на Сахалине и Курильских островах и в Хабаровском и Приморском краях, подняли по тревоге в четверг. Об этом сообщает пресс-служба округа.
"Военнослужащие на штатной технике вышли в назначенные районы и приступили к выполнению учебно-боевых задач с проведением боевых стрельб. В управлении Восточного военного округа было сформировано более десятка специальных рабочих групп, которые возглавили командующие объединениями, начальник родов войск, служб и управлений округа", - сообщили в пресс-службе.
Комиссии проверят оперативную подготовку военнослужащих, вооружения и военную технику, состояние материально-технического обеспечения. Военнослужащие этих соединений и воинских частей выполнят учебные стрельбы и сдадут различные нормативы.
Особое внимание уделят проверке воинских частей и подразделений, претендующих на присвоение почетного наименования "ударных".
|
05.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.04.2018 Балтийский флот отстрелялся по воздушным целям
06.04.2018 Учения с десантно-штурмовыми подразделениями разведки ВВО впервые прошли в Приморье
06.04.2018 Корабли Каспийской флотилии поразили морские цели ракетно-пушечным огнем
06.04.2018 Артиллеристы и летчики ЮВО приняли участие в масштабной тренировке
06.04.2018 Соединение войск РЭБ подняли по учебной тревоге в Хабаровском крае
06.04.2018 Более тысячи военнослужащих приняли участие в артиллерийских учениях под Воронежем
05.04.2018 Шойгу рассказал о программе по военной линии между Россией и Пакистаном
05.04.2018 Россия и Вьетнам подписали дорожную карту развития военного сотрудничества