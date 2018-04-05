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Компания Rocket Lab запланировала первый коммерческий запуск спутников на конец апреля

06.04.2018 ТАСС 255 0
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Источник: © AP Photo/John Raoux

Двухнедельные запуски начнутся с 20 апреля

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Частная американская компания Rocket Lab в конце апреля планирует осуществить первый полностью коммерческий запуск своей 17-метровой ракеты-носителя Electron с несколькими спутниками на борту. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте компании.

Несмотря на то, что Rocket Lab базируется в США, свои ракеты в космос она планирует отправлять с принадлежащей ей стартовой площадки в Новой Зеландии. 14-дневное окно для запуска откроется с 20 апреля. Ежедневно в течение этого периода у компании будет четыре часа, чтобы запустить ракету по нужной траектории для последующего вывода спутников на орбиту. "Имеющий лицензию на проведение запусков каждые 72 часа пусковой комплекс Rocket Lab - единственная частная стартовая площадка для орбитальных запусков", - отмечается в сообщении компании. Первая ступень Electron оснащена сразу девятью двигателями, работающими на жидком кислороде и керосине. Вторая ступень имеет лишь один двигатель. Максимальная нагрузка не превышает 227 кг.

Впервые ракета была запущена в мае 2017 года. Пуск прошел неудачно - она так и не смогла доставить груз на орбиту. Однако 20 января носитель смог вывести в космос сферу около метра в диаметре, покрытую 65 треугольными отражателями. После этого руководство компании заявило, что готово принимать заказы у частных операторов спутников.

В этот раз клиентами выступили сразу две компании. Spire Global хочет запустить два очередных микроспутника формата "кубсат" Lemur-2. С их помощью ведется сбор данных о погоде, а также отслеживаются передвижения кораблей. Кроме того, GeoOptics, еще одна фирма, работающая в сфере метеорологии, хочет расширить свою группировку аппаратов на орбите за счет спутника, построенного инженерами Tyvak Nano-Satellite Systems.

К концу года Rocket Lab планирует запускать по одной ракете в месяц. Сами носители собираются в Калифорнии. По словам исполнительного директора компании Питера Бека, ее цель - закрепиться на рынке малых спутников.

Согласно опубликованным в феврале данным базирующейся в Атланте аэрокосмической компании SpaceWorks, число таких аппаратов, запущенных в 2017 году, превысило даже наиболее оптимистичные прогнозы, но теперь для развития данного направления нужны новые компании. 2017 год в этом плане стал рекордным - в космос с Земли отправились более 300 спутников весом от одного до 50 кг.
05.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Новая Зеландия
США
Компании
Rocket Lab

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