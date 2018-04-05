Батальонные учения морпехов ТОФ с боевой стрельбой начались в Приморье
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Корабли Тихоокеанского флота РФ во время военно-морского парада в заливе Петра Великого в рамках завершения российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2015" в Приморском крае.
Источник: Виталий Аньков / РИА Новости
После разведки корабли подошли к берегу и высадили десант на побережье, свободное от сил "противника"
ВЛАДИВОСТОК, 5 апреля. /ТАСС/. Батальонные учения с боевой стрельбой отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) начались в среду в Приморье с высадки десанта, в которой участвовали более 500 морпехов. Об этом сообщает официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
"Сегодня в рамках проверки за зимний период обучения в Приморье началось батальонное тактическое учение с боевой стрельбой отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Большие десантные корабли "Адмирал Невельской" и "Ослябя" в районе Владивостока приняли на борт морских пехотинцев, боевую технику и совершили в составе десантного отряда переход к морскому десантному полигону у мыса Клерка", - сообщил Воскресенский.
После разведки корабли подошли к берегу и высадили десант на необорудованное побережье, свободное от сил "противника". Десант закрепился на берегу и начал оборудовать огневые позиции для отражения возможных атак с моря. В эпизоде по высадке десанта было задействовано более 500 морских пехотинцев и порядка 30 единиц боевой техники.
Воскресенский отметил, что в пятницу морские пехотинцы отработают действия подразделений в обороне с этапом боевой стрельбы.
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05.04.2018
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