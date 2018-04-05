Корабли Каспийской флотилии поразили морские цели ракетно-пушечным огнем
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Учения Каспийской флотилии ВМФ России.
Источник: Пресс-служба Минобороны РФ
В течение ближайших нескольких дней экипажи отработают элементы морской подготовки и задачи по противоминной защите
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апреля. /ТАСС/. Более 10 кораблей и катеров Каспийской флотилии выполнили огневые задачи в составе разведывательно-огневых и ударных контуров. Об этом сообщил в четверг руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"В ходе отработки задач в единой системе управления огнем, поражение целей условного противника осуществлялось артиллерийскими и зенитно-артиллерийскими комплексами кораблей Каспийской флотилии, а также ракетным комплексом "Калибр" способом электронных пусков", - отметил Астафьев.
При этом на морском полигоне находились более 10 кораблей и катеров из баз в Астрахани и Дагестане.
В течение ближайших нескольких дней экипажи отработают элементы морской подготовки и задачи по противоминной защите корабля.
В выполнении учебно-боевых задач учений задействованы, в частности, экипажи малых артиллерийских кораблей "Махачкала" и "Волгодонск", малых ракетных кораблей "Великий Устюг" и "Углич", артиллерийских катеров типа "Шмель".
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05.04.2018
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