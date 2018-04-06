В ЦВО прошли первые отборочные состязания "Танкового биатлона-2018" по новой методике
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Модифицированный модернизированный танк Т-72Б3 (также именуемый Т-72Б3М, Т-72Б4) на демонстрации во время Международного финала "Танкового биатлона-2014". Алабино, август 2014 года.
Источник: Виталий В. Кузьмин / vitalykuzmin.net
На отборочных этапах команда из трех танков преодолевает трассу, при этом очки засчитываются по последнему экипажу
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Новую методику проведения состязаний по танковому биатлону опробовали на полигоне в Оренбургской области, сообщила в четверг пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"На Тоцком полигоне в Оренбургской области танкисты ЦВО провели первые отборочные состязания "Танкового биатлона-2018" по новой методике, которая была принята в рамках освоения опыта, полученного командованием Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно новой методике, экипажи на отборочных этапах обязательно проходят гонку в составе команды из трех танков, которые одновременно преодолевают трассу, а очки засчитываются по последнему экипажу. Новой отличительной особенностью также является выполнение стрельбы с закрытых огневых позиций. Для этого командиру взвода выделяется беспилотный летательный аппарат и артиллерийская буссоль (инструмент для измерения горизонтальных углов и ориентирования орудий и приборов).
Всего в состязаниях в Оренбургской области приняли участие семь команд на модернизированных танках Т-72Б3.
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05.04.2018
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Кочколаз
17
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№1
06.04.2018 08:48
Цитата, q
Новой отличительной особенностью также является выполнение стрельбы с закрытых огневых позиций. Для этого командиру взвода выделяется беспилотный летательный аппарат и артиллерийская буссоль (инструмент для измерения горизонтальных углов и ориентирования орудий и приборов).Зачем повторять ляпы? Для тех кто не знает - на каждом танке есть все для стрельбы с закрытых огневых позиций!
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