Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

«ВИЛС» и «ОДК» представляют совместные разработки на III Международном форуме двигателестроения

06.04.2018 ОАО "ВИЛС" 401 0
0
Понравилась новость?
 0
Логотип ВИЛС
Логотип компании «Всероссийский институт легких сплавов».
Источник: http://promvest.info/

«Всероссийский институт легких сплавов» и «Объединенная двигателестроительная корпорация» представляют совместные разработки на III Международном форуме двигателестроения, который проходит в Москве на ВДНХ с 4 по 6 апреля 2018 года. На стенде «ВИЛС» посетители могут увидеть заготовки дисков и вала для перспективных авиационных и морских газотурбинных двигателей. Заготовки выполнены из серийного гранулируемого жаропрочного сплава ЭП741НП и новых гранулируемых сплавов класса «ВВП».


В настоящий момент «ВИЛС» проводит научно-исследовательскую работу по заказу ОДК. Работа направлена на создание научно-технического задела для производства деталей современных авиационных турбореактивных двигателей и разработку новых высокожаропрочных гранулируемых никелевых сплавов. Важнейшими совместными проектами с ОДК являются работа над перспективным двигателем тягой 14 тонн (ПД-14) для сертификационных испытаний, взаимодействие с «ОДК-Климов» и участие в проекте по созданию перспективных двигателей ПД-35 тягой 35-50 тонн.


Для производства заготовок, из которых изготавливаются детали (в частности, диски) ПД-14, используется никелевый жаропрочный гранулируемый сплав BB751П, разработанный «ВИЛС». В рамках проекта проведены исследования по оценке уровня длительной прочности сплава ВВ751П при температуре до 820°С. Согласно заданию «ОДК-Авиадвигатель» в этом году планируются работы по построению вероятностных кривых, отражающих распределение дефектов в материале заготовок дисков. Кроме того, будет разработана технология производства крепежных деталей с повышенным уровнем характеристик для ПД-14.


«Специалисты «ВИЛС» также ведут работы для «ОДК-Климов». Новый высокопрочный сплав марки ВВ752П, подготовленный институтом, рассматривается как основной сплав для создания перспективных вертолетных двигателей разработки «ОДК-Климов». Поставка опытной партии заготовок дисков заказчику из этого сплава планируется во II полугодии 2018 года. При положительных результатах испытаний материала и оценки характеристик конструкционной прочности нового дискового сплава в 2019 году материал должен быть передан на паспортизацию в ФГУП «ВИАМ», – комментирует генеральный директор ОАО «ВИЛС» Александр Опарин.


По совместной программе АО «ОДК-Климов», ФГУП «ЦИАМ», ФГУП «ВИАМ» «ВИЛС» произведет заготовки дисков из гранул сплава ЭП741НП фракции +50 -100, +50 -140 и +50 -200 мкм и образцы из них с проведением специальных видов испытаний. Работа направлена на продление ресурса эксплуатации дисков первой ступени ТВД двигателей семейства РД-33.


Программа по созданию двигателя ПД-35 предполагает разработку опытной технологии производства биметаллических заготовок дисков, а также дисков с переменной структурой из гранул новейших жаропрочных никелевых сплавов класса «ВВП». Среди них – новейший гранулируемый никелевый суперсплав с очень высокой жаропрочностью ВВ753П, изготовленный «ВИЛС» и в настоящий момент готовящийся к паспортизации. Программой также предусмотрено создание ряда новых высокопрочных и высокожаропрочных гранулируемых никелевых сплавов с рабочей температурой до 800°С.


Во второй день III Международного форума двигателестроения сотрудники «ВИЛС» выступают с серией докладов, посвященных исследованиям и разработкам предприятия в области металлургии специальных сплавов и освоению новых технологий. На стенде ВИЛС, помимо уже перечисленных экспонатов, можно увидеть биметаллы, листы и плиты из сплавов системы Mg-Al, заготовки из титана, стальные толстостенные профили, профили из сплавов системы Al-Mg, в том числе профили для направляющих ракет, волноводные трубы прямоугольных сечений, трубы для криогенной техники различного сечения, профили для авиационной техники.
05.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО "ВИЛС"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПД-14
ПД-35
РД-33
Компании
ВИАМ
ВИЛС
ОДК УК
ЦИАМ им. Баранова

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.04 18:13
  • 3
"Гроза вертолётов": "Тунгуска" снова в строю
  • 06.04 18:11
  • 25
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
  • 06.04 18:09
  • 210
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 06.04 18:01
  • 2
Украина отказалась от ВДВ
  • 06.04 18:01
  • 3
Новый российский патрульный корабль имеет гениальную конструкцию
  • 06.04 17:58
  • 3
«Адмирал Кузнецов» — далеко не худший»
  • 06.04 17:44
  • 76
Модернизированные БМП-1 оснастят 30-мм пушкой от бронетранспортера БТР-82
  • 06.04 17:27
  • 1
Россия создала оригинальный турбореактивный двигатель
  • 06.04 17:25
  • 77
Сотни погибших в сетях
  • 06.04 16:59
  • 7
Роскосмос заказал эскизный проект на разработку сверхтяжелой ракеты за 1,6 млрд рублей
  • 06.04 16:51
  • 159
В поезде со скоростью звука
  • 06.04 16:31
  • 2
"Уголковые" Т-72М1 отличились в сражении под Дамаском
  • 06.04 15:35
  • 1402
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.04 14:36
  • 8
ОДК представляет на МФД-2018 в Москве основные достижения российского двигателестроения
  • 06.04 14:23
  • 4
Рогозин: ракетно-космическая отрасль России стоит на пороге важного этапа развития
другие обсуждаемые темы