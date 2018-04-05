«ВИЛС» и «ОДК» представляют совместные разработки на III Международном форуме двигателестроения



Логотип компании «Всероссийский институт легких сплавов».

Источник: http://promvest.info/ Логотип компании «Всероссийский институт легких сплавов».Источник: http://promvest.info/

«Всероссийский институт легких сплавов» и «Объединенная двигателестроительная корпорация» представляют совместные разработки на III Международном форуме двигателестроения, который проходит в Москве на ВДНХ с 4 по 6 апреля 2018 года. На стенде «ВИЛС» посетители могут увидеть заготовки дисков и вала для перспективных авиационных и морских газотурбинных двигателей. Заготовки выполнены из серийного гранулируемого жаропрочного сплава ЭП741НП и новых гранулируемых сплавов класса «ВВП».

В настоящий момент «ВИЛС» проводит научно-исследовательскую работу по заказу ОДК. Работа направлена на создание научно-технического задела для производства деталей современных авиационных турбореактивных двигателей и разработку новых высокожаропрочных гранулируемых никелевых сплавов. Важнейшими совместными проектами с ОДК являются работа над перспективным двигателем тягой 14 тонн (ПД-14) для сертификационных испытаний, взаимодействие с «ОДК-Климов» и участие в проекте по созданию перспективных двигателей ПД-35 тягой 35-50 тонн.

Для производства заготовок, из которых изготавливаются детали (в частности, диски) ПД-14, используется никелевый жаропрочный гранулируемый сплав BB751П, разработанный «ВИЛС». В рамках проекта проведены исследования по оценке уровня длительной прочности сплава ВВ751П при температуре до 820°С. Согласно заданию «ОДК-Авиадвигатель» в этом году планируются работы по построению вероятностных кривых, отражающих распределение дефектов в материале заготовок дисков. Кроме того, будет разработана технология производства крепежных деталей с повышенным уровнем характеристик для ПД-14.

«Специалисты «ВИЛС» также ведут работы для «ОДК-Климов». Новый высокопрочный сплав марки ВВ752П, подготовленный институтом, рассматривается как основной сплав для создания перспективных вертолетных двигателей разработки «ОДК-Климов». Поставка опытной партии заготовок дисков заказчику из этого сплава планируется во II полугодии 2018 года. При положительных результатах испытаний материала и оценки характеристик конструкционной прочности нового дискового сплава в 2019 году материал должен быть передан на паспортизацию в ФГУП «ВИАМ», – комментирует генеральный директор ОАО «ВИЛС» Александр Опарин.

По совместной программе АО «ОДК-Климов», ФГУП «ЦИАМ», ФГУП «ВИАМ» «ВИЛС» произведет заготовки дисков из гранул сплава ЭП741НП фракции +50 -100, +50 -140 и +50 -200 мкм и образцы из них с проведением специальных видов испытаний. Работа направлена на продление ресурса эксплуатации дисков первой ступени ТВД двигателей семейства РД-33.

Программа по созданию двигателя ПД-35 предполагает разработку опытной технологии производства биметаллических заготовок дисков, а также дисков с переменной структурой из гранул новейших жаропрочных никелевых сплавов класса «ВВП». Среди них – новейший гранулируемый никелевый суперсплав с очень высокой жаропрочностью ВВ753П, изготовленный «ВИЛС» и в настоящий момент готовящийся к паспортизации. Программой также предусмотрено создание ряда новых высокопрочных и высокожаропрочных гранулируемых никелевых сплавов с рабочей температурой до 800°С.

Во второй день III Международного форума двигателестроения сотрудники «ВИЛС» выступают с серией докладов, посвященных исследованиям и разработкам предприятия в области металлургии специальных сплавов и освоению новых технологий. На стенде ВИЛС, помимо уже перечисленных экспонатов, можно увидеть биметаллы, листы и плиты из сплавов системы Mg-Al, заготовки из титана, стальные толстостенные профили, профили из сплавов системы Al-Mg, в том числе профили для направляющих ракет, волноводные трубы прямоугольных сечений, трубы для криогенной техники различного сечения, профили для авиационной техники.