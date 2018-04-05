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Артиллеристы и летчики ЮВО приняли участие в масштабной тренировке

06.04.2018 ТАСС 421 0
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Военнослужащие ЮВО
Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО).
Источник: МО РФ

В тренировке также приняли участие корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Артиллеристы и летчики Южного военного округа (ЮВО), а также моряки Черноморского флота и Каспийской флотилии приняли участие в тренировке разведывательно-огневых подразделений в ходе "Единого дня огня". Об этом журналистам рассказали в пресс-службе округа.

"Поражение целей условного противника помимо авиации ЮВО, кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии осуществлялось огневыми средствами и зенитными ракетными комплексами объединения ВВС и ПВО округа, а также подразделениями ракетных войск и артиллерии соединений и воинских частей", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, было задействовано более 20 самолетов и вертолетов, в том числе оперативно-тактической и армейской авиации, применялись десятки беспилотных летательных аппаратов. От них в группу командования поступала вся информация о разведанных целях и результатах их поражения.

"В практических мероприятиях боевой подготовки была задействована различная военная техника, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо", "Град" и "Ураган", самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", "Хоста", "Мста-С" и "Акация", самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема", танки Т-90 и Т-72Б3, боевые машины пехоты и бронетранспортеры, а также новейшие бронированные машины "Тайфун" и "Рысь", - добавили в округе.
05.04.2018
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принадлежат ТАСС
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