На Камчатке сданы в эксплуатацию пять хранилищ для нужд Министерства обороны



Сейсмоустойчивое монолитное обсыпное железобетонное хранилище на Камчатском полуострове.

Источник: ФГУП "ГВСУ по специальным объектам" Сейсмоустойчивое монолитное обсыпное железобетонное хранилище на Камчатском полуострове.Источник: ФГУП "ГВСУ по специальным объектам"

На Камчатском полуострове военные строители создают сейсмоустойчивую базу хранения, из предусмотренных десяти построены пять монолитных обсыпных железобетонных хранилищ. Общий строительный объем сданных объектов составляет около 70 000 кубических метров, толщина слоя грунта при обсыпке сооружения варьируется от 10 до 1м, всего же было перемещено 13 000 кубических метров грунта.

Гидро и теплоизоляция хранилищ выполнена с применением самых современных материалов. Специалистами смонтированы системы вентиляции, охранной и пожарной сигнализации, система порошкового пожаротушения, установлено надежное крановое оборудование. Каждое сооружение оснащено системой молниезащиты, которая включает в себя индивидуальную 24-метровую мачту- молниеприемник.

Все объекты соответствуют требованиям, обеспечивающим безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию, а также требованиям пожарных, экологических, санитарно-гигиенических норм, действующих на территории Российской Федерации.

Камчатский край относится к сейсмически активным районам, поэтому при строительстве зоны хранения предусмотрен комплекс антисейсмических мероприятий, который заключается в совокупности конструктивных и планировочных решений, но прежде всего – это качественное выполнение каждой технологической операции.

«Сотрудники Главного военно-строительного управления по специальным объектам (входит в состав МО РФ) имеют большой опыт работы на различных по степени ответственности объектах, поэтому для нас нет ничего необычного и сложного при строительстве сооружения с 10-бальной сейсмоустойчивостью. Такая сейсмическая надежность достигается путем густого армирования железобетонных каркасов, при строжайшем соблюдении соответствия качества бетона и применении муфтового соединения стержней арматуры. Все строительно-монтажные работы выполнялись «штатно», мы с полной ответственностью можем поручиться за надежность сооружений.

Вспоминая ход строительства, можно сказать, что наибольшие трудности возникали из-за обильных снегопадов в зимний период – высота снежного покрова достигала полутора метров, поделился руководитель проекта ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» Анатолий Нагнибеда.