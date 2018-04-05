Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Соединение войск РЭБ подняли по учебной тревоге в Хабаровском крае

06.04.2018 ТАСС 231 0
0
Понравилась новость?
 +1
Учебная тревога
Учебная тревога на учениях.
Источник: © РИА Новости / К. Куличенко

В маневрах задействованы более 600 человек

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Военнослужащих соединения войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Хабаровском крае подняли по учебной тревоге. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Восточного военного округа.

"В Хабаровском крае в рамках контрольной проверки за зимний период обучения по тревоге подняты военнослужащие соединения войск радиоэлектронной борьбы. Специалисты подразделений РЭБ выполнили передислокацию на один из специализированных полигонов округа, отработав задачи по совершению маршей на штатной технике в заданный район", - говорится в сообщении.

В маневрах задействованы более 600 человек.

Прибыв на полигон, военнослужащие отработали развертывание на неподготовленной местности современных комплексов РЭБ и автоматизированных станций помех ("Красуха", "Мурманск-БН", "Леер-3", "Алтаец", "Житель"). Особое внимание уделялось развертыванию и запуску беспилотников, которые ведут разведку в заданных квадратах.

Итогом проверки станут учения по обнаружению, блокированию источников радиоизлучения, перехвату данных и нарушению системы управления условного противника.
05.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Красуха-4
Леер-3
Мурманск-БН
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.04 18:13
  • 3
"Гроза вертолётов": "Тунгуска" снова в строю
  • 06.04 18:11
  • 25
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
  • 06.04 18:09
  • 210
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 06.04 18:01
  • 2
Украина отказалась от ВДВ
  • 06.04 18:01
  • 3
Новый российский патрульный корабль имеет гениальную конструкцию
  • 06.04 17:58
  • 3
«Адмирал Кузнецов» — далеко не худший»
  • 06.04 17:44
  • 76
Модернизированные БМП-1 оснастят 30-мм пушкой от бронетранспортера БТР-82
  • 06.04 17:27
  • 1
Россия создала оригинальный турбореактивный двигатель
  • 06.04 17:25
  • 77
Сотни погибших в сетях
  • 06.04 16:59
  • 7
Роскосмос заказал эскизный проект на разработку сверхтяжелой ракеты за 1,6 млрд рублей
  • 06.04 16:51
  • 159
В поезде со скоростью звука
  • 06.04 16:31
  • 2
"Уголковые" Т-72М1 отличились в сражении под Дамаском
  • 06.04 15:35
  • 1402
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.04 14:36
  • 8
ОДК представляет на МФД-2018 в Москве основные достижения российского двигателестроения
  • 06.04 14:23
  • 4
Рогозин: ракетно-космическая отрасль России стоит на пороге важного этапа развития
другие обсуждаемые темы