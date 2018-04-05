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Более тысячи военнослужащих приняли участие в артиллерийских учениях под Воронежем

06.04.2018 ТАСС 450 0
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Гаубица "Мста-Б"
Буксируемая гаубица "Мста-Б" калибра 152 мм.
Источник: Виктор Толочко/ТАСС

В маневрах также задействовали около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Более 1 тысячи военнослужащих и около 300 единиц вооружения, в том числе противотанковые ракетные комплексы "Корнет", реактивные системы залпового огня "Град", "Торнадо-Г", гаубицы "Мста-С", "Акация" и самоходные орудия "Нона-СВК" задействовали в учениях артиллеристов в Воронежской области, сообщили в четверг в пресс-службе Западного военного округа.

"В полевом выходе принимает участие свыше 1 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники. Среди них расчеты - реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", "Торнадо-Г", 152-мм самоходные гаубицы "Мста-С", "Акация", 152-мм артиллерийские орудия "Мста-Б", 120-мм минометные самоходные орудия "Нона-СВК", 122-мм САУ "Гвоздика", - сообщили в пресс-службе.

В военном округе рассказали, что на учениях, которые прошли на полигоне Погоново, артиллеристы общевойсковой армии Западного военного округа выполнили более двух тысяч огневых задач.

"Особенностью проведения учебного сбора в этом году стало практическое применение противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" в разведывательно-огневом контуре", - отметили в пресс-службе.
05.04.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
2С3 Акация
Гвоздика
Град РСЗО
Корнет
Мста-Б
Мста-С
Нона-СВК
Торнадо-Г
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Минoбороны РФ
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Военные учения

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