Mercedes вооружили советской 122-мм гаубицей
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Mercedes-Benz Zetros 2733A с гаубицей Д-30.
Источник: youtube.com
Алжир начал производство колесных самоходных орудий на шасси германских трехосных грузовиков повышенной проходимости Mercedes-Benz Zetros 2733A. Национальное телевидение страны продемонстрировало в своем репортаже, как осуществляется этот процесс в заводских условиях.
Он состоит в том, что буксируемую советскую гаубицу Д-30 устанавливают на грузовую платформу вездехода.
В результате боевые возможности данных самоходок по сравнению с буксируемыми Д-30 значительно увеличиваются за счет использования современных средств связи и навигационных систем.
Алжирская армия активно использует автомобильную технику немецкого производства. Кроме автомобилей Mercedes-Benz Zetros, которые задействуют под установку противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" и реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", на вооружении состоят другие транспортные средства германской разработки: на них устанавливают спаренные 23-мм зенитные установки ЗУ-23-2, крупнокалиберные пулеметы "Утес".
К преимуществам подобного технического решения можно отнести относительно низкие затраты на создание и большую мобильность по сравнению с САУ на гусеничном шасси.
Mercedes-Benz Zetros 2733A имеет полную массу 27 тонн, мощность двигателя - 326 л.с, скорость - до 89 км/ч по шоссе.
Скорострельность гаубицы Д-30 достигает 8 выстрелов в минуту. Боекомплект - 40 снарядов. Вес орудия - 3000 килограммов. Боевой расчет - 6 человек. Максимальная дальность стрельбы - 15300 метров.
Эксперты отмечают, что практику установки на колесное шасси ранее буксируемых орудий освоили в ряде стран мира, среди которых Китай, Иран, Египет, Сирия и другие.
Алексей Моисеев
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05.04.2018
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