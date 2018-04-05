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Авиагруппа "Русские витязи" отмечает свое 27-летие

06.04.2018 ТАСС 192 0
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Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС

В основном составе авиагруппы летают шесть летчиков

АЭРОДРОМ КУБИНКА /Московская область/, 5 апреля. / ТАСС/. Авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи", созданная на базе Центра показа авиационной техники им. И. Н. Кожедуба, отмечает в четверг свое 27-летие. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

"Авиагруппа высшего пилотажа "Русские витязи" была образована 5 апреля 1991 года на базе 1-й авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка. Уже 24 августа того же года летчики группы впервые выступили за рубежом на первом польском авиашоу в Познани. Этот визит стал отправной точкой в создании индивидуального имиджа "Витязей", - сообщили в российском военном ведомстве.

В последующие годы "Русские витязи" представляли авиацию нашей страны в Великобритании, Франции, США, Китае, Чехии, Словакии, Норвегии, Люксембурге, Бельгии, ОАЭ, Малайзии, Туркмении, Финляндии, Белоруссии. С 1993 года они - непременные участники международного авиасалона МАКС.

Сейчас в основном составе авиагруппы летают шесть человек: ведущий группы полковник Андрей Алексеев, подполковник Сергей Щеглов, подполковник Александр Богдан, подполковник Олег Ерофеев, подполковник Александр Дядюра и майор Владимир Кочетов.

"В 2004 году в комплекс показов был включен совместный полет пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" в составе девяти самолетов (пять Су-27 и четыре МиГ-29) в строю "ромб" с выполнением полного комплекса фигур высшего пилотажа. Ведущим был Игорь Ткаченко. Этот факт сам по себе стал мировым рекордом в истории авиации. Знаменитая девятка получила название "кубинский бриллиант". Именно в таком строю "Русские витязи" участвуют в воздушных парадах над Красной площадью в День Победы в Великой Отечественной войне", - рассказали в Минобороны.

"Русские витязи" базируются в подмосковной Кубинке. На протяжении 25 лет авиагруппа летала на одноместных истребителях Су-27 и двухместных Су-27УБ. Осенью 2016 года она была полностью укомплектована новыми сверхманевренными Су-30СМ и с 1 декабря 2016 года начала полеты на новом типе машин.
05.04.2018
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принадлежат ТАСС
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