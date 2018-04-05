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В конкурсе "Танковый биатлон" появилась новая дисциплина

06.04.2018 РИА Новости 169 0
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Конкурс Танковый биатлон. Архивное фото
Конкурс Танковый биатлон. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Ульяна Соловьева

САМАРА, 5 апр - РИА Новости. Новую дисциплину в рамках освоения опыта, полученного командованием Вооруженных сил РФ в Сирии, добавили в методику подготовки экипажей к "Танковому биатлону", сообщает в четверг пресс-служба Центрального военного округа. 96

Теперь экипажи на отборочных этапах до Всеармейского конкурса обязательно проходят гонку в составе команды из трех танков (взвода), которые одновременно преодолевают трассу, а очки засчитываются по последнему экипажу. Другим новшеством является выполнение стрельбы с закрытых огневых позиций. Для этого командиру взвода выделяются беспилотный летательный аппарат и артиллерийская буссоль.

По данным пресс-службы, соревнования по новой методике прошли на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Отмечается, что в состязаниях приняли участие семь команд на танках Т-72Б3.
05.04.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Танковый биатлон

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