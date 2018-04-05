В конкурсе "Танковый биатлон" появилась новая дисциплина
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Конкурс Танковый биатлон. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Ульяна Соловьева
САМАРА, 5 апр - РИА Новости. Новую дисциплину в рамках освоения опыта, полученного командованием Вооруженных сил РФ в Сирии, добавили в методику подготовки экипажей к "Танковому биатлону", сообщает в четверг пресс-служба Центрального военного округа. 96
Теперь экипажи на отборочных этапах до Всеармейского конкурса обязательно проходят гонку в составе команды из трех танков (взвода), которые одновременно преодолевают трассу, а очки засчитываются по последнему экипажу. Другим новшеством является выполнение стрельбы с закрытых огневых позиций. Для этого командиру взвода выделяются беспилотный летательный аппарат и артиллерийская буссоль.
По данным пресс-службы, соревнования по новой методике прошли на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Отмечается, что в состязаниях приняли участие семь команд на танках Т-72Б3.
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05.04.2018
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