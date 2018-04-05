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Впечатляющий прыжок машины-амфибии в океан показали на видео

06.04.2018 Российская газета 590 0
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Машина-амфибия LVTP-7
Машина-амфибия LVTP-7 ВС Индонезии.
Источник: rg.ru

Необычный прыжок индонезийской машины-амфибии LVTP-7 в Тихий океан попало на видео. Его сразу же прокомментировали в издании popularmechanics.com.

На видео видно, как морские пехотинцы Индонезии расстреливают с океанских причалов свои же машины LVTP-7. И они бросаются в воду, буквально на несколько секунд зависая в воздухе.



Военнослужащие, выполняющие прыжок в Тихий океан, являются частью усиленного 20-тысячного Корпуса морской пехоты Индонезии (Корпс Маринир), в котором десять батальонов. Но, как отмечают в издании, это плохо продуманный трюк. Во-первых, такой прыжок для 29-тонной машины, у которой алюминиевый корпус, не пройдет бесследно. Во-вторых, огромная волна воды приведет к коррозии транспортного средства. И в-третьих, подобные перегрузки очень небезопасны и для членов экипажа.

LVTP-7 - гусеничная десантная машина-амфибия морской пехоты США. Экипаж - три человека. В кормовой части расположено отделение, где могут поместиться 25 человек. Корпус выполнен из плит алюминиевой брони от 30 до 45 миллиметров. Основное вооружение - автоматический гранатомет МК-19 или автоматическая пушка на 900 патронов.
05.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Индонезия
США

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