Россия и Греция подписали соглашение об обслуживании военной техники



Греческий флаг. Архивное фото.

Источник: © Flickr / Klearchos Kapoutsis Греческий флаг. Архивное фото.Источник: © Flickr / Klearchos Kapoutsis

АФИНЫ, 5 апр - РИА Новости, Геннадий Мельник. Россия и Греция подписали межгосударственное соглашение "Продление срока службы систем вооружения", сообщило Генеральное управление оборонного вооружения и инвестиций (GDAEE).

Соглашение подписали со стороны Генерального штаба национальной обороны Греции Кириакос Кириакидис, с российской стороны - исполнительный директор государственной компании "Рособоронэкспорт" Иван Гончаренко. Детали не уточняются.

В Греции на вооружении стоят, в частности, российские зенитно-ракетные комплексы С-300 (S-300PMU-1) и "Тор-М1", войсковые зенитные ракетные комплексы "Оса" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон"), противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Е" и "Фагот", десантные корабли на воздушной подушке "Зубр".

Греция - единственная из стран НАТО, имеющая на вооружении С-300. Эти комплексы были закуплены Кипром еще в середине 1990-х годов, однако из-за резкой реакции Турции по договоренности с Афинами комплексы были размещены на греческом острове Крит, а затем переданы в собственность Греции.

В конце 2013 года Греция впервые провела стрельбы из С-300. Пуск ракеты прошел на острове Крит в рамках учений "Белый орел", цель была поражена на расстоянии 30 километров и высоте менее 2 километров, причем при выполнении маневров уклонения. Тогда специалисты отметили высокую надежность ракет, которые были приняты на вооружении 14 лет назад.