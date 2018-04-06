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"Уголковые" Т-72М1 отличились в сражении под Дамаском

06.04.2018 Российская газета 859 2
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Танк Т-72М1
Танк Т-72М1 ВС Сирии.
Источник: rg.ru

В ходе боевых действий в Восточной Гуте под Дамаском хорошо зарекомендовали себя Т-72М1 с так называемой "уголковой защитой". Этот вариант модернизации был разработан и претворен в жизнь военнослужащими элитной 105-ой бригады Республиканской гвардии Сирии.



В Сети появились эффектные фотографии применения модернизированных "семьдесятдвоек" во время недавнего наступления.

Несмотря на то, что эти боевые машины ранее активно участвовали в войсковых операциях, у некоторых зарубежных военных экспертов были сомнения, что такая дополнительная броня может эффективно противодействовать противотанковым боеприпасам. К тому же высказывались предположения, что после интенсивного маневрирования в плотной застройке "обвес из уголков" вряд ли сможет сохраниться в рабочем состоянии.

Но, как оказалось, эти гвардейские Т-72М1 успешно выжили в тяжелых боях - сообщений об их потерях не поступало. Не было проблем и с защитой. Благодаря наличию мощного тарана танки с "уголковой броней" вполне успешно разрушали достаточно мощные ограждения.



Судя по фотоматериалам, уже в ходе наступательной операции танкисты бригады получили пополнение в виде новых танков, недавно прошедших модернизацию.

105-ая бригада Республиканской гвардии также успешно задействовала в ходе недавней операции доработанные зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка", которые получили возможность применять неуправляемые реактивные снаряды. Наступление танков поддерживали и модернизированные БМП-1.

Сирийский Т-72М1 с уголковой защитой. #weapons #оружие #бронетехника #танки #tanks #Syria. Фото: RT pic.twitter.com/y2q6UUGBQE

- Komandante (@KomandanteS17) 5 апреля 2018 г.


Алексей Брусилов
05.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
БМП-1
Т-72
Шилка

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
snc
619
№1
06.04.2018 13:11
Скорее всего просто более опытные экипажи и командование плюс везение.
Физику не обманешь, объяснили бы наши им что это бесполезно, лучше бы правильные решётки повесили.
+1
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RU
VK
892
№2
06.04.2018 16:31
Сироремонт. Отделка фасада бронесайдингом. Недорого.
+1
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