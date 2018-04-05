Россия обеспокоена политикой США по наращиванию военного превосходства
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Пуск ракеты подводного базирования Trident II D5.
Источник: © Фото : U.S. Navy / John Kowalski
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия обеспокоена линией США на снижение порога применения ядерного вооружения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В сфере стратегической стабильности Вашингтон ставит во главу угла своей политики обеспечение военного превосходства и подрыв паритета. Наращиваются усилия по развертыванию глобальной системы противоракетной обороны, накачивается потенциал и усиливается военная активность НАТО вблизи российских границ. Самую глубокую озабоченность вызывает линия США на снижение порога применения ядерных вооружений", - сказал Лавров, выступая на Московской конференции по международной безопасности.
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05.04.2018
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