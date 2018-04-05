В России разработали турбореактивный двигатель для беспилотников
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Военнослужащие ВС РФ с БЛА.
Источник: rg.ru
В России создали турбореактивный двигатель для сверхлегких беспилотников. По словам разработчиков, БПЛА с их силовой установкой смогут вести разведку, нести на борту комплексы РЭБ или выполнять роль воздушной мишени.
Как сообщает портал Военное.рф, в мае должны начаться стендовые испытания двигателя, а оборудованный им беспилотник может подняться в небо до конца года. В 2019-м должны завершиться государственные испытания.
Двигатель Reynolds, созданный одноименным конструкторским бюро (резидент "Сколкова"), предназначен для беспилотных систем взлетным весом от 200 до 500 килограммов. Расчетный межремонтный ресурс - 300 часов.
- Такие двигатели можно использовать лишь для малых беспилотников массой до 400 килограммов. При этом аппарат получится достаточно тихоходный, - отметил в свою очередь заместитель технического директора Смоленского авиационного завода Анатолий Козлов. - А если мощность такого двигателя увеличить до 300 килограммов, то его можно использовать и для пилотируемой авиации.
Как уже писала "РГ", в марте в России начались испытания бесшумного боевого квадрокоптера "Орлан", созданного в Специальном технологическом центре в Ленинградской области. Не многие знают, что в нашей стране произведено уже более тысячи БПЛА "Орлан-10", существует 11 модификаций комплекса, в том числе и новый бесшумный вариант.
Алексей Иванов
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05.04.2018
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