В России разработали турбореактивный двигатель для беспилотников



Военнослужащие ВС РФ с БЛА.

Источник: rg.ru Военнослужащие ВС РФ с БЛА.Источник: rg.ru

В России создали турбореактивный двигатель для сверхлегких беспилотников. По словам разработчиков, БПЛА с их силовой установкой смогут вести разведку, нести на борту комплексы РЭБ или выполнять роль воздушной мишени.

Как сообщает портал Военное.рф, в мае должны начаться стендовые испытания двигателя, а оборудованный им беспилотник может подняться в небо до конца года. В 2019-м должны завершиться государственные испытания.

Двигатель Reynolds, созданный одноименным конструкторским бюро (резидент "Сколкова"), предназначен для беспилотных систем взлетным весом от 200 до 500 килограммов. Расчетный межремонтный ресурс - 300 часов.

- Такие двигатели можно использовать лишь для малых беспилотников массой до 400 килограммов. При этом аппарат получится достаточно тихоходный, - отметил в свою очередь заместитель технического директора Смоленского авиационного завода Анатолий Козлов. - А если мощность такого двигателя увеличить до 300 килограммов, то его можно использовать и для пилотируемой авиации.

Как уже писала "РГ", в марте в России начались испытания бесшумного боевого квадрокоптера "Орлан", созданного в Специальном технологическом центре в Ленинградской области. Не многие знают, что в нашей стране произведено уже более тысячи БПЛА "Орлан-10", существует 11 модификаций комплекса, в том числе и новый бесшумный вариант.

Алексей Иванов