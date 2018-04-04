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Крупный международный успех русского броневика "Горец-М"

06.04.2018 Вестник Мордовии 733 0
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Специальный бронированный автомобиль "Горец-М" был непременным участником различных военных выставок, которые проводились на территории России. И каждый раз бронеавтомобиль привлекал к себе внимание со стороны специалистов, сотрудников силовых структур.

Создатели этой машины постоянно занимаются совершенствованием своего детища. Вот так "Горец-М" выглядел на военно-техническом форуме "Армия-2015".

vestnik-rm.ru

vestnik-rm.ru

vestnik-rm.ru

А вот таким он предстал на этом масштабном международном мероприятии уже в следующем году.

vestnik-rm.ru

vestnik-rm.ru

vestnik-rm.ru

Как и раньше, "Горец-М" является настоящей бронированной крепостью на колесах с 5 классом защиты. Она обеспечивает высокую безопасность личного состава от огня стрелкового оружия и поражающих факторов взрывных устройств.

Броня выдерживает попадание 7,62-мм стальных нетермоупрочненных пуль снайперской винтовки СВД и пулемета ПКМ и термоупрочненных автомата АКМ, а также взрыв 2 кг тротила под колесами или днищем.

"Горец-М" является однообъемным бронеавтомобилем, личный состав размещается в специальных креслах, которые должны снижать последствия подрывов. Полная масса автомобиля достигает почти 12 тонн. Мощность дизельного двигателя в зависимости от применяемой модели достигает 250 л.с. Максимальная скорость - до 100 км/ч. Запас хода составляет 1150-1250 км. Вместимость двух топливных баков 170 л и 125 л соответственно. Конструкция баков пожаровзрывобезопасная. Машина может перевозить до 10 военнослужащих.

Сообщалось, что данной бронемашиной заинтересовались силовые структуры Мексики, где "Горец-М" проходил испытания.

vestnik-rm.ru

Совсем недавно стало известно, что партию таких броневиков закупил Ирак. По мнению военных экспертов, это настоящий прорыв в международном продвижении российской техники подобного предназначения. В Ираке "Горцы-М" будут нести боевую службу наряду с комплексами "Панцирь С1", тяжелыми огнеметами ТОС-1А "Солнцепек" и танками Т-90СИ.


Лев Романов

Фото "Вестника Мордовии", "Tactical cell"
04.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Мексика
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Горец БА
ПКМ
СВД
Система поражения "Ратник"
Солнцепёк
Т-90 "Владимир"
Проекты
АРМИ-20XX

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