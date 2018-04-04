Крупный международный успех русского броневика "Горец-М"
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Специальный бронированный автомобиль "Горец-М" был непременным участником различных военных выставок, которые проводились на территории России. И каждый раз бронеавтомобиль привлекал к себе внимание со стороны специалистов, сотрудников силовых структур.
Создатели этой машины постоянно занимаются совершенствованием своего детища. Вот так "Горец-М" выглядел на военно-техническом форуме "Армия-2015".
vestnik-rm.ru
vestnik-rm.ru
vestnik-rm.ru
А вот таким он предстал на этом масштабном международном мероприятии уже в следующем году.
vestnik-rm.ru
vestnik-rm.ru
vestnik-rm.ru
Как и раньше, "Горец-М" является настоящей бронированной крепостью на колесах с 5 классом защиты. Она обеспечивает высокую безопасность личного состава от огня стрелкового оружия и поражающих факторов взрывных устройств.
Броня выдерживает попадание 7,62-мм стальных нетермоупрочненных пуль снайперской винтовки СВД и пулемета ПКМ и термоупрочненных автомата АКМ, а также взрыв 2 кг тротила под колесами или днищем.
"Горец-М" является однообъемным бронеавтомобилем, личный состав размещается в специальных креслах, которые должны снижать последствия подрывов. Полная масса автомобиля достигает почти 12 тонн. Мощность дизельного двигателя в зависимости от применяемой модели достигает 250 л.с. Максимальная скорость - до 100 км/ч. Запас хода составляет 1150-1250 км. Вместимость двух топливных баков 170 л и 125 л соответственно. Конструкция баков пожаровзрывобезопасная. Машина может перевозить до 10 военнослужащих.
Сообщалось, что данной бронемашиной заинтересовались силовые структуры Мексики, где "Горец-М" проходил испытания.
vestnik-rm.ru
Совсем недавно стало известно, что партию таких броневиков закупил Ирак. По мнению военных экспертов, это настоящий прорыв в международном продвижении российской техники подобного предназначения. В Ираке "Горцы-М" будут нести боевую службу наряду с комплексами "Панцирь С1", тяжелыми огнеметами ТОС-1А "Солнцепек" и танками Т-90СИ.
Лев Романов
Фото "Вестника Мордовии", "Tactical cell"
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04.04.2018
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