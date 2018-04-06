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В методику подготовки экипажей к «Танковому биатлону» добавили новую дисциплину

06.04.2018 Центральный военный округ 977 2
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Танк Т-72Б3.
Танк Т-72Б3.
Источник: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В методику подготовки экипажей к «Танковому биатлону» добавили новую дисциплину в рамках освоения опыта, полученного командованием Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике. Первые такие соревнования прошли в Центральном военном округе.


Теперь экипажи на отборочных этапах до Всеармейского конкурса обязательно проходят гонку в составе команды из трех танков (взвода), которые одновременно преодолевают трассу, а очки засчитываются по последнему экипажу. Другим новшеством новой дисциплины является выполнение стрельбы с закрытых огневых позиций, используя разведывательно-огневые контуры. Для этого командиру взвода придается беспилотный летательный аппарат и выделяется артиллерийская буссоль.


Состязания прошли на Тоцком полигоне в Оренбургской области. В них приняли участие 7 команд на танках Т-72Б3.
05.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Танковый биатлон

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Кочколаз
17
№1
06.04.2018 08:42
Цитата, q
Другим новшеством новой дисциплины является выполнение стрельбы с закрытых огневых позиций, используя разведывательно-огневые контуры. Для этого командиру взвода придается беспилотный летательный аппарат и выделяется артиллерийская буссоль.
  .              
         Интересно, а зачем командиру взвода артиллерийская буссоль?  Все для стрельбы с ЗОП есть на каждом танке.
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RU
VK
892
№2
06.04.2018 13:52
Цитата, Кочколаз сообщ. №1
Все для стрельбы с ЗОП есть на каждом танке.

так танки-то на ЗОП. Комвзода наводчиком поработает. Видимо так.
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