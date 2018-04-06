В методику подготовки экипажей к «Танковому биатлону» добавили новую дисциплину
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Танк Т-72Б3.
Источник: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
В методику подготовки экипажей к «Танковому биатлону» добавили новую дисциплину в рамках освоения опыта, полученного командованием Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике. Первые такие соревнования прошли в Центральном военном округе.
Теперь экипажи на отборочных этапах до Всеармейского конкурса обязательно проходят гонку в составе команды из трех танков (взвода), которые одновременно преодолевают трассу, а очки засчитываются по последнему экипажу. Другим новшеством новой дисциплины является выполнение стрельбы с закрытых огневых позиций, используя разведывательно-огневые контуры. Для этого командиру взвода придается беспилотный летательный аппарат и выделяется артиллерийская буссоль.
Состязания прошли на Тоцком полигоне в Оренбургской области. В них приняли участие 7 команд на танках Т-72Б3.
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05.04.2018
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Кочколаз
17
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№1
06.04.2018 08:42
Цитата, q
Другим новшеством новой дисциплины является выполнение стрельбы с закрытых огневых позиций, используя разведывательно-огневые контуры. Для этого командиру взвода придается беспилотный летательный аппарат и выделяется артиллерийская буссоль..
Интересно, а зачем командиру взвода артиллерийская буссоль? Все для стрельбы с ЗОП есть на каждом танке.
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VK
892
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№2
06.04.2018 13:52
Цитата, Кочколаз сообщ. №1
Все для стрельбы с ЗОП есть на каждом танке.
так танки-то на ЗОП. Комвзода наводчиком поработает. Видимо так.
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