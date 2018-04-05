КРЭТ представит «гражданскую» продукцию на международном салоне «Архимед»



Логотип Государственного Рязанского приборного завода - ГРПЗ.

Источник: http://алтаймедсервис.рф/ Логотип Государственного Рязанского приборного завода - ГРПЗ.Источник: http://алтаймедсервис.рф/

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) примет участие в XXI Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2018», который пройдет с 5 по 8 апреля. Предприятие представит продукцию в составе экспозиции Рязанской области.

Посетители Салона смогут ознакомиться с электрозарядной станцией для электромобилей, отдельными моделями сварочных аппаратов, медицинскими приборами.

Электрозарядная станция медленной зарядки ФОРА ЭЗС-AC разработана специалистами АО «ГРПЗ» и производится серийно. Такие станции заряжают электромобили разных марок в Москве, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени и других городах страны.

Сварочное оборудование представлено аппаратами для ручной дуговой и аргонодуговой сварки.

Компактные однофазные инверторы «ФОРСАЖ-161» и «ФОРСАЖ-200» предназначены для ручной дуговой сварки штучными электродами. Аппараты демонстрируют хорошие сварочные свойства, имеют высокую мобильность и низкое энергопотребление. Они сохраняют работоспособность при снижении напряжения питающей сети, что исключает проблемы при проведении сварочных работ в сельской местности, гараже, на даче, на строительной площадке.

Высококачественную аргонодуговую сварку материалов, деталей и агрегатов из высоколегированных и нержавеющих сталей, цветных металлов и их сплавов обеспечивают инверторы «ФОРСАЖ-201АД» и «ФОРСАЖ-315АС/DC».

Однофазный сварочный аппарат «ФОРСАЖ-201АД» постоянного тока имеет полностью цифровое управление и индикацию с возможностью сохранения в памяти пользовательских настроек, а также небольшие размеры и вес. Его можно использовать на промышленных предприятиях, в ремонтных мастерских, в автохозяйствах, на малых предприятиях и в частных условиях.

На крупных промышленных предприятиях, в том числе в авиа- и судостроении, используется универсальный промышленный сварочный аппарат «ФОРСАЖ-315AC/DC». Он предназначен для аргонодуговой сварки переменным и постоянным током, а также для ручной электродуговой сварки. Сохраняет высокое качество сварки в любых пространственных положениях и при продолжительном режиме работы.

В экспозицию предприятия также войдут уникальные инновационные приборы для измерения внутриглазного давления через веко – индикатор ИГД-03 diathera и тонометр ТГДц-03 diathera. Они используются для диагностики и контроля глаукомы – опасного заболевания глаз. Процедура измерения проводится через веко в зоне склеры в считанные секунды и абсолютно безболезненна для пациента. Приборы применяются также в сложных клинических случаях, когда традиционные методы измерения невозможны.