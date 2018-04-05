КРЭТ представит «гражданскую» продукцию на международном салоне «Архимед»
|
|
Логотип Государственного Рязанского приборного завода - ГРПЗ.
Источник: http://алтаймедсервис.рф/
Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) примет участие в XXI Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2018», который пройдет с 5 по 8 апреля. Предприятие представит продукцию в составе экспозиции Рязанской области.
Посетители Салона смогут ознакомиться с электрозарядной станцией для электромобилей, отдельными моделями сварочных аппаратов, медицинскими приборами.
Электрозарядная станция медленной зарядки ФОРА ЭЗС-AC разработана специалистами АО «ГРПЗ» и производится серийно. Такие станции заряжают электромобили разных марок в Москве, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени и других городах страны.
Сварочное оборудование представлено аппаратами для ручной дуговой и аргонодуговой сварки.
Компактные однофазные инверторы «ФОРСАЖ-161» и «ФОРСАЖ-200» предназначены для ручной дуговой сварки штучными электродами. Аппараты демонстрируют хорошие сварочные свойства, имеют высокую мобильность и низкое энергопотребление. Они сохраняют работоспособность при снижении напряжения питающей сети, что исключает проблемы при проведении сварочных работ в сельской местности, гараже, на даче, на строительной площадке.
Высококачественную аргонодуговую сварку материалов, деталей и агрегатов из высоколегированных и нержавеющих сталей, цветных металлов и их сплавов обеспечивают инверторы «ФОРСАЖ-201АД» и «ФОРСАЖ-315АС/DC».
Однофазный сварочный аппарат «ФОРСАЖ-201АД» постоянного тока имеет полностью цифровое управление и индикацию с возможностью сохранения в памяти пользовательских настроек, а также небольшие размеры и вес. Его можно использовать на промышленных предприятиях, в ремонтных мастерских, в автохозяйствах, на малых предприятиях и в частных условиях.
На крупных промышленных предприятиях, в том числе в авиа- и судостроении, используется универсальный промышленный сварочный аппарат «ФОРСАЖ-315AC/DC». Он предназначен для аргонодуговой сварки переменным и постоянным током, а также для ручной электродуговой сварки. Сохраняет высокое качество сварки в любых пространственных положениях и при продолжительном режиме работы.
В экспозицию предприятия также войдут уникальные инновационные приборы для измерения внутриглазного давления через веко – индикатор ИГД-03 diathera и тонометр ТГДц-03 diathera. Они используются для диагностики и контроля глаукомы – опасного заболевания глаз. Процедура измерения проводится через веко в зоне склеры в считанные секунды и абсолютно безболезненна для пациента. Приборы применяются также в сложных клинических случаях, когда традиционные методы измерения невозможны.
|
05.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»
Материал передан ВПК.name правообладателем
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.12.2017 Продукция КРЭТ помогает лечить глаукому
18.10.2017 Касимовское предприятие КРЭТ представит медицинскую продукцию в Волгограде
08.09.2016 Пилоты "Ночного суперохотника" получат системы дополненной реальности
11.03.2015 Экспортное совершенство
20.08.2014 HeliRussia 2014: политическая конфронтация бизнесу не помеха
14.08.2014 Танки санкций не боятся
14.08.2014 100 новинок КРЭТ на «Оборонэкспо-2014»
08.08.2014 КРЭТ на III Международном форуме «Технологии в машиностроении-2014» впервые представит натурные образцы новейших комплексов РЭБ