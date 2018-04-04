Видео: В Беларуси десантировали зенитную установку с экипажем
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Десантирование зенитной установки вместе с расчетом из транспортного самолета Ил-76МД.
Источник: rg.ru
В Беларуси во время батальонных учений впервые в истории армии республики было произведено десантирование зенитной установки вместе с расчетом из транспортного самолета Ил-76МД. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РБ.
По замыслу учений двум ротам парашютистов, заброшенным на территорию НВФ, потребовалось дополнительное вооружение. Для того, чтобы прикрыть площадку приема грузов от воздушных атак, и была десантирована зенитная установка ЗУ23-2 и ее расчет.
По словам полковника Владислава Степанюка, десантирование производилось с помощью парашютной платформы П-7 с высоты 900 метров из военно-транспортного самолета Ил76МД.Полетный вес объекта составил 4400 килограммов. Сразу после приземления объекта десантники приступили к расшвартовке зенитной установки. Затем расчет орудия на "отлично" отработал один из эпизодов по отражению воздушного нападения противника.
- В ближайшее время планируем десантировать автомобиль УАЗ452 и гаубицу Д30. Кроме того, на вооружение воинских частей вскоре поступят новые комплекты парашютных платформ и многокупольных парашютных систем, которые в последующем нам предстоит освоить, - заявил Владислав Степанюк.
Николай Грищенко
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04.04.2018
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