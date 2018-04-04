Как будет обустроена база Каспийской флотилии в Дагестане



Каспийская флотилия ВМФ России.

Источник: rg.ru Каспийская флотилия ВМФ России.Источник: rg.ru

В Дагестане активно ведутся работы по созданию жилищно-казарменного фонда, военного госпиталя и других объектов инфраструктуры для экипажей кораблей Каспийской флотилии. Началось строительство причалов и гидротехнических сооружений.

Новая база будет размещена в городе-спутнике дагестанской столицы Каспийске.

"Наличие в составе флотилии кораблей, подразделений морской пехоты, авиации, соединений боевого и материально-технического обеспечения, развитие систем связи позволит иметь на Каспии сбалансированную, самодостаточную по силам и средствам универсальную группировку сил флота", - заявил газете "Красная звезда" командующий соединением контр-адмирал Сергей Пинчук.

Все работы по передислокации сил флотилии будут реализовываться синхронно. Кроме того, КФЛ продолжит получать на вооружение новые образцы военной техники.

Как полагает врио зампредседателя правительства РД Рамазан Джафаров, перебазирование Каспийской флотилии в Дагестан будет иметь стратегическое значение для социально-экономического развития региона.

- Предстоят огромные вложения в республику, которые помогут повысить уровень жизни и положительно повлияют на жизнь населения. Со временем Каспийск и соседний Карабудахкентский район получат мощное развитие инфраструктуры. Кроме того, создание базы ВМФ России поможет в решении вопросов трудоустройства населения, призыва молодежи, которой у нас много, в армию, - заявил Джафаров.

Кроме строительства военных объектов в Каспийске с помощью региональных властей будут решены вопросы развития социальной инфраструктуры. Строительство жилья, школ и детских садов войдет в программу развития региона и программу комплексного развития моногородов России.

Отметим, что в составе Каспийской флотии находятся свыше 30 кораблей и вспомогательных судов флота. В том числе, три новых малых ракетных корабля проекта 21631 "Буян-М": "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", вооруженных универсальным ракетным комплексом "Калибр", а также два десантных катера проекта 11770 типа "Серна".

Тимур Алиев, Николай Грищенко