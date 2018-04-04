Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Как будет обустроена база Каспийской флотилии в Дагестане

05.04.2018 Российская газета 106 0
0
Понравилась новость?
 0
Каспийская флотилия ВМФ России
Каспийская флотилия ВМФ России.
Источник: rg.ru

В Дагестане активно ведутся работы по созданию жилищно-казарменного фонда, военного госпиталя и других объектов инфраструктуры для экипажей кораблей Каспийской флотилии. Началось строительство причалов и гидротехнических сооружений.

Новая база будет размещена в городе-спутнике дагестанской столицы Каспийске.

"Наличие в составе флотилии кораблей, подразделений морской пехоты, авиации, соединений боевого и материально-технического обеспечения, развитие систем связи позволит иметь на Каспии сбалансированную, самодостаточную по силам и средствам универсальную группировку сил флота", - заявил газете "Красная звезда" командующий соединением контр-адмирал Сергей Пинчук.

Все работы по передислокации сил флотилии будут реализовываться синхронно. Кроме того, КФЛ продолжит получать на вооружение новые образцы военной техники.

Как полагает врио зампредседателя правительства РД Рамазан Джафаров, перебазирование Каспийской флотилии в Дагестан будет иметь стратегическое значение для социально-экономического развития региона.

- Предстоят огромные вложения в республику, которые помогут повысить уровень жизни и положительно повлияют на жизнь населения. Со временем Каспийск и соседний Карабудахкентский район получат мощное развитие инфраструктуры. Кроме того, создание базы ВМФ России поможет в решении вопросов трудоустройства населения, призыва молодежи, которой у нас много, в армию, - заявил Джафаров.

Кроме строительства военных объектов в Каспийске с помощью региональных властей будут решены вопросы развития социальной инфраструктуры. Строительство жилья, школ и детских садов войдет в программу развития региона и программу комплексного развития моногородов России.

Отметим, что в составе Каспийской флотии находятся свыше 30 кораблей и вспомогательных судов флота. В том числе, три новых малых ракетных корабля проекта 21631 "Буян-М": "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", вооруженных универсальным ракетным комплексом "Калибр", а также два десантных катера проекта 11770 типа "Серна".


Тимур Алиев, Николай Грищенко
04.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Град Свияжск
Проекты
11770 Серна
21631 Буян-М
КФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.04 02:16
  • 29
Вместо ПАК ДА будет запущена в производство новая версия дальнего бомбардировщика Ту-22М
  • 05.04 02:11
  • 1
Кто победит в подводной войне: американская субмарина типа "Вирджиния" или новая российская лодка проекта "Ясень"
  • 05.04 02:03
  • 1
"Нудоль" на смену "Амуру": какой будет новая противоракета России
  • 05.04 01:59
  • 1
Гроза "Кобр": Почему "Тунгуска" остается зенитной самоходкой №1 в мире
  • 05.04 01:49
  • 33
Минобороны планирует оснастить все ракетоносцы Ту-160 двигателями НК-32
  • 05.04 01:16
  • 1
Флотский реестр. Какие корабли усилят ВМФ России к 2020 году
  • 05.04 00:37
  • 8
ФСБ предотвратила передачу секретных данных иностранным спецслужбам
  • 04.04 22:30
  • 709
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 04.04 22:11
  • 1
Комиссия Роскосмоса рассмотрит доработанный эскизный проект ракеты "Союз-5"
  • 04.04 19:25
  • 1
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
  • 04.04 19:23
  • 6525
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.04 18:22
  • 5
На базе Т-15 "Армата" появится "русская Меркава"
  • 04.04 17:55
  • 1
Новая военная игрушка Путина
  • 04.04 17:31
  • 1397
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.04 17:02
  • 1
Ростех представил самолет для региональной авиации будущим эксплуатантам
другие обсуждаемые темы