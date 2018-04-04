Американские морпехи меняют снайперские винтовки



Американские морпехи с винтовками M40 A6.

Источник: thefirearmblog.com Американские морпехи с винтовками M40 A6.Источник: thefirearmblog.com

Корпус морской пехоты США начал процесс замены винтовки M40. Сегодня, 4 апреля, портал businessinsider.com сообщил о том, что командование корпуса начало процесс закупки нового снайперского вооружения.

Винтовка M40 поступила на вооружение КМП ещё в 1966 году и используется до сих пор, пройдя ряд модификаций. Последняя из них получила название M40 A6 и включает в себя складной приклад, полноразмерную планку Пикатинни и другие "косметические" изменения.

В рамках бюджетного запроса на текущий год командование КМП включило в число закупок 356 винтовок Mk 13 Mod 7 (стоимость приобретения составит $4,3 млн). Ранее эти винтовки уже закупало Главное управление войск специального назначения Минобороны США (SOCOM) для оснащения ими отрядов спецназа.

Спецназ КМП с винтовкой Mk 13 Mod 7. Источник: thefirearmblog.com

Как и M40 A6, винтовки Mk 13 Mod 7 имеют продольно-скользящий затвор, но предназначены для высокоточной стрельбы на более дальние дистанции. Таким образом, морские пехотинцы смогут эффективно поражать цели на расстоянии свыше 1 км, тогда как M40 предназначена для работы по целям на дистанции до 1 км. При этом Mk 13 Mod 7 будет использоваться параллельно с новыми полуавтоматическими снайперскими винтовками.