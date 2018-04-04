Компания IAI предлагает истребители "Кфир" неназванному заказчику из Африки



Истребитель Kfir ВВС Колумбии.

Источник: www.flickr.com Истребитель Kfir ВВС Колумбии.Источник: www.flickr.com

ЦАМТО, 4 апреля. По информации Defenceweb.co.za, истребители "Кфир" Блок.60 компании Israel Aerospace Industries (IAI), ранее предназначавшиеся для продажи Аргентине, теперь предлагаются одной из африканских стран.

Официальные представители этой страны недавно посетили Израиль для обсуждения закупки модернизированных истребителей и других систем, включая беспилотные летательные аппараты различных типов.

Аргентина в прошлом году прервала переговоры о возможности покупки 12-14 модернизированных истребителей "Кфир" Блок.60. Израильские источники сообщили, что переговоры были прекращены по "политическим мотивам".

По информации других источников, против продажи возражали США ("Кфир" оснащен американским двигателем J79). IAI предлагает истребители "Кфир" Блок.60 после проведения полного капитального ремонта с двигателем J79 с нулевыми налетом и РЛС EL/M-2032 компании Elta.

Истребители "Кфир" состоят на вооружении ВВС Шри-Ланки, Эквадора и Колумбии. Последние были модернизированы с установкой РЛС EL/M-2032, контейнерной системы целеуказания Litening компании Rafael, системы дозаправки в воздухе и модернизированных дисплеев в кабине.

Согласно источникам в Аргентине, правительство страны отказалось от переговоров с Израилем после получения предложения о приобретении от 20 до 24 истребителей "Мираж-2000C" из состава ВВС Франции. IAI впоследствии пытались продать "Кфир" другим потенциальным заказчикам, например, в США для применения в виде самолета-агрессора, а также частным компаниям ATAC и Draken International.