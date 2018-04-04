Новикомбанк наращивает финансирование отечественного двигателестроения
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Логотип Новикомбанка.
Новикомбанк принимает участие в Международном форуме двигателестроения "МФД - 2018", который проходит с 4 по 6 апреля 2018 г. в Москве, на территории ВДНХ (павильон 75). Участие Банка в Форуме обусловлено расширением деятельности, связанной с финансированием высокотехнологичных отраслей экономики. Объем средств, предоставленных Новикомбанком предприятиям двигателестроительной отрасли в 2017 году, достиг 27 млрд рублей. Данный показатель увеличился по отношению к 2016 году в 2,6 раза.
С 2009 года Новикомбанк предоставляет комплексные банковские услуги предприятиям отечественного двигателестроения, сопровождает зарплатные проекты, совершенствует и развивает системы расчетов, внедряет современные технологии управления финансовыми ресурсами. Кроме того, Банк предоставляет банковские гарантии и реализует "кэш-пуллинг" (управление всеми денежными средствами группы из единого центра).
Являясь опорным банком российской промышленности, Новикомбанк участвует в финансировании проекта по созданию нового гражданского авиадвигателя ПД-14, подготовка к началу серийного производства которого близка к завершению. Двигатель создается для российского авиалайнера МС-21 с применением новейших технологий и материалов, в том числе, композитных.
"Сотрудничая с отечественными высокотехнологичными предприятиями, Новикомбанк вносит свой вклад в будущее промышленного потенциала России. Поддержка таких значимых для страны проектов, как создание нового гражданского авиалайнера МС-21 и двигателя ПД-14, полностью отражает стремление Новикомбанка содействовать развитию реального сектора экономики и инновационных технологий", - отметила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.
АО АКБ "Новикомбанк" входит в ТОП 30 крупнейших российских банков по активам на 1 января 2018 года согласно отчетности, опубликованной на сайте ЦБ РФ. Приоритетным направлением деятельности банка является финансирование российских промышленных предприятий, в том числе предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Одним из крупнейших акционеров Новикомбанка является Госкорпорация Ростех.
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04.04.2018
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