Россия и Мозамбик подписали соглашение об упрощенном заходе кораблей ВМФ



Корабли ВМФ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев Корабли ВМФ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Межправительственное соглашение об упрощённом порядке заходов российских военных кораблей в порты Мозамбика и меморандум о сотрудничестве в военно-морской области между министерствами обороны двух стран подписаны в Москве в среду.

Документы подписаны в ходе переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу с главой военного ведомства Мозамбика генерал-майором Атаназиу Салвадором Мтумуке.

"Рассчитываем, - сказал Шойгу, - что подписание сегодня межправительственного Соглашения об упрощённом порядке заходов российских военных кораблей в порты Мозамбика, а также Меморандума о сотрудничестве в военно-морской области между нашими министерствами обороны придаст дополнительный импульс развитию военного взаимодействия".