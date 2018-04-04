Шойгу рассказал о программе по военной линии между Россией и Пакистаном
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34-я отдельная мотострелковая (горная) бригада в Пакистане.
Источник: twitter генерала ВС Пакистана Asim Bajwa
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российско-пакистанское военное сотрудничество динамично развивается, на 2018 год намечена насыщенная совместная программа, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе встречи с главой военного ведомства Пакистана Хуррамом Дастгиром Ханом.
"В последние годы двусторонние встречи способствовали наращиванию контактов вооружённых сил России и Пакистана по таким направлениям, как совместные учения сухопутных войск и военно-морских сил, а также укрепление связей по линии генеральных штабов. В текущем году у наших оборонных ведомств тоже насыщенная программа мероприятий", - сказал Шойгу.
Он выразил слова соболезнования в связи с резонансным терактом на севере Пакистана, который привёл к гибели 11 военнослужащих. Террорист-смертник 3 февраля проник на волейбольный матч военнослужащих и привёл в действие взрывное устройство. По словам Шойгу, "необходимо объединить усилия мирового сообщества для эффективной борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом".
"Поддерживаем участие Пакистана в Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена. Рассчитываем, что взаимодействие на площадке ШОС послужит развитию и укреплению дружественных связей между нашими ведомствами", - продолжил Шойгу.
При этом он отметил, что развитие конструктивных отношений между двумя странами "является важным фактором обеспечения региональной стабильности". "Признательны пакистанской стороне за регулярное участие в Московской конференции по международной безопасности. Из года в год форум всё больше утверждается в качестве площадки для открытого профессионального диалога по самому широкому спектру современных проблем", - сказал Шойгу.
Он предложил обменяться мнениями по актуальным вопросам двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, отметив, что рад лично познакомиться с пакистанским коллегой. "С вашим предшественником у нас были тёплые товарищеские отношения. По его приглашению я впервые посетил Пакистан", - заметил Шойгу.
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04.04.2018
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