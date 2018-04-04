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Россия и Гвинея подписали соглашение о военном сотрудничестве

05.04.2018 РИА Новости 173 0
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Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия и Гвинея впервые после распада СССР подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.

Документ подписан в среду в Москве в ходе переговоров министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и государственного министра при президенте Гвинейской Республики по вопросам национальной обороны Мохамедом Диане.

Шойгу отметил, что подписанное межправительственное соглашение о военном сотрудничестве позволит "возродить существовавшее во времена СССР плодотворное взаимодействие в данной области". "Активизация связей по линии военных ведомств, по нашему мнению, отвечает интересам двух стран", - сказал министр.

По его оценке, "российско-гвинейское взаимодействие динамично развивается". В сентябре 2017 года состоялся официальный визит президента Гвинеи в Россию и его переговоры с президентом РФ. "Это важное событие придало дополнительный импульс дальнейшему наращиванию взаимовыгодных российско-гвинейских связей в политической, торгово-экономической, оборонной, гуманитарной и иных областях", - указал Шойгу.

Он назвал Гвинею проверенным партнером России в Африке. "История наших отношений берёт начало с конца 50-х годов прошлого столетия, когда Советский Союз оказал поддержку в становлении вашего государства", - сказал Шойгу.

При содействии СССР в Гвинее был создан мощный бокситодобывающий комплекс, осуществлена реконструкция участков железных дорог, построены столичный университет, аэропорт, центральный стадион, гостиница, радиостанция, сеть автодорог и ряд промышленных объектов.

Шойгу отметил, что между РФ и Гвинеей поддерживается устойчивый политический диалог. "По основным международным и региональным проблемам позиции России и Гвинеи совпадают", - сказал Шойгу.

В 2014 году гвинейцы поддержали в ООН резолюцию о территориальной целостности Украины. Однако в ходе 71-й и текущей 72-й сессий Генассамблеи ООН воздержались при голосовании по проекту продвигаемой Украиной резолюции о правах человека в Крыму. В июне 2017 году Гвинея также воздержалась при голосовании по грузинскому проекту резолюции о положении беженцев и внутренне перемещённых лиц в Абхазии и Южной Осетии.
04.04.2018
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принадлежат РИА Новости
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Абхазия
Гвинея
Грузия
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Украина
Южная Осетия
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Шойгу Сергей

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