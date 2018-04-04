"Рособоронэкспорт" пропустит "Фарнборо", Euronaval и Eurosatory в 2018 году
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Авиашоу в Фарнборо.
Источник: u-f.ru
"Переговорный процесс на этих площадках, к сожалению, либо затруднителен, либо пока вообще невозможен", отметили в Ростехе
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) не представит военную продукцию на трех крупных международных выставках в 2018 году - авиасалоне "Фарнборо-2018" в Великобритании и военно-морском салоне Euronaval и форуме Eurosatory во Франции, сообщил ТАСС представитель госкорпорации.
"Со 100%-ой уверенностью можем сказать, что стенда "Рособоронэкспорта" не будет в этом году на "Фарнборо", а также на Euronaval и Eurosatory. Переговорный процесс на этих площадках, к сожалению, либо затруднителен, либо пока вообще невозможен, как в случае с "Фарнборо", - сказал собеседник агентства.
Представитель Ростеха отметил, что участие госкорпорации в этих выставках с гражданской продукцией также маловероятно, но этот вопрос пока открыт.
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04.04.2018
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