ОДК представляет на МФД-2018 в Москве основные достижения российского двигателестроения



Турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ.

Источник: http://bastion-karpenko.ru/ Турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ.Источник: http://bastion-karpenko.ru/

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) принимает участие в открывающемся 4 апреля в Москве Международном форуме двигателестроения (МФД-2018). Холдинг представляет на нем новейшие разработки в области авиационных, морских и наземных двигателей, а также расскажет о ключевых достижениях российской двигателестроительной отрасли за 10 лет со времени образования ОДК.

МФД-2018 пройдет с 4 по 6 апреля в павильоне 75 ВДНХ. В рамках выставки ОДК, в частности, организует форум «Двигатели будущего» с участием ведущих специалистов в авиационной отрасли, в том числе зарубежных экспертов, презентацию двигателя ПД-14 для новейшего российского авиалайнера МС-21 и насыщенную программу для молодежи (включая презентацию перспектив двигателестроения от конструкторов). Устроителем форума является ассоциация «Союз авиационного двигателестроения» (АССАД), спонсор – ОДК.

ОДК, интегрирующая в своем составе более 90 % активов отрасли, была сформирована во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. № 497 и Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04 октября 2008 г. №1446-р с целью консолидации интеллектуального и производственного потенциала отечественного двигателестроения. Наиболее значимыми стратегическими целями ОДК являются: полное выполнение заданий государственного оборонного заказа и государственной программы вооружений; поддержание и развитие компетенций во всех основных сегментах: авиадвигателестроение, наземные и морские ГТД, ракетные двигатели; обеспечение достаточных ресурсов для реализации перспективных программ и проектов развития

«Объединенная двигателестроительная корпорация сегодня является крупнейшей машиностроительной компанией Российской Федерации, занимающейся выпуском высокотехнологичной продукции и вносящей значительный вклад в решение приоритетных задач государства в сфере развития авиакосмической промышленности и смежных отраслей, обеспечения национальной безопасности, – говорит генеральный директор АО «ОДК» Александр Артюхов. – Наша компания опирается на богатейший опыт и традиции российского двигателестроения, хранит уникальное наследие известных конструкторских школ Владимира Климова, Павла Соловьева, Николая Кузнецова, Архипа Люльки.

Обладая научно-техническим, производственным и кадровым потенциалом для создания двигателей нового поколения во всех компетенциях холдинга, мы инвестируем в новые технологии и продвигаем на мировой рынок наши перспективные разработки. Убежден, что создаваемая нами техника будет с честью служить коммерческим и военным эксплуатантам, способствуя дальнейшему расширению парка двигателей российского производства».

По словам гендиректора ОДК, холдинг 10 лет назад и сегодня – это «две разные организации».

«За это время сделан большой, масштабный шаг вперед. Главным достижением я считаю то, что сегодня мы сфокусировали в одном направлении для решения одной задачи – повышения конкурентоспособности – все усилия и ресурсы, которые есть в нашей отрасли», - сказал на открытии форума Александр Артюхов.

Экспозиция ОДК на МФД-2018 отражает все основные направления работы холдинга – от двигателей для боевой авиации до газотурбинных установок промышленного назначения.

Впервые на выставке ОДК демонстрирует натурный образец турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ, разработанного санкт-петербургским АО «ОДК-Климов» и предназначенного для оснащения регионального авиалайнера Ил-114-300 и легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Представленный двигатель использовался в ходе наземных испытаний, для чего в 2016 г. на АО «ОДК-Климов» был создан испытательный стенд, возможности которого позволяют испытывать силовую установку сразу с винтом, мотогондолой и другими элементами самолета (части крыла и фюзеляжа). Применение унифицированного двигателя на самолетах Ил-112В и Ил-114-300 будет способствовать сокращению издержек в производстве и станет примером трансфера военных технологий в гражданский сектор. Ресурсные испытания двигателя ТВ7-117СТ продолжаются. В 2018 году будут продолжены опережающие летные испытания ТВ7-117ВСТ в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Производится АО «ОДК-Климов» в кооперации с другими предприятиями ОДК.

Двигатель ПД-14. Источник: rt.vk34.ru

ПД-14 – базовый турбовентиляторный двигатель, который создан в широкой кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе, композитных. Он не уступает находящимся в эксплуатации зарубежным аналогам, а по многим параметрам, в частности, выбросам в атмосферу, шумам и т.д., превосходит их. ОДК продолжает летные и наземные испытания двигателя ПД-14, в ходе которых он подтверждает заявленные параметры. Процедура сертификации базового двигателя ПД-14 как по российским, так и по международным стандартам, идет в соответствии с установленными сроками. В 2018 г. планируется получение сертификата Росавиации, а в 2019 г. – EASA. Головной исполнитель по программе ПД-14 — АО «ОДК», головной разработчик — АО «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель — АО «ОДК-Пермские моторы».

Российско-французский двигатель SaM146. Источник: http://www.uecrus.com/

Гражданское авиадвигателестроение представлено также силовой установкой SaM146, которой оснащаются в небо авиалайнеры Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Производится рыбинским ПАО «ОДК-Сатурн» на условиях равноправного партнерства с компанией Safran Aircraft Engines (Франция). Двигатель SaM146 сертифицирован по нормам EASA и АР МАК и с 2011 года находится в коммерческой эксплуатации. Общая наработка находящихся в эксплуатации силовых установок SaM146 на март 2018 г. превысила 830 000 летных часов.

Авиационный высокотемпературный турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-41Ф1 («Изделие 117») с форсажной камерой и всеракурсно управляемым вектором тяги «первого этапа» для истребителя пятого поколения ПАК ФА на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2011. (Doomych). Источник: http://supercoolpics.com/

АЛ-41Ф-1С, производимый уфимским ПАО «ОДК-УМПО», это – турбореактивный двухконтурный двигатель поколения 4++ с форсажной камерой и управляемым вектором тяги, глубокая модернизация двигателя АЛ-31Ф. От предшественника двигатель отличается увеличенным ресурсом и тягой в 14,5 тонны. АЛ-41Ф-1С позволяет самолету развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа.

Двигатель РД-33МК. Фото: ru.wikipedia.org.

РД-33МК – турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой – модификация базового двигателя РД-33, подвергнутая серьезной конструкторской доработке. Предназначен для палубных истребителей МиГ-29К/КУБ, а так же для новейшего многофункционального истребителя МиГ-35. В январе 2017 г. двигатели РД-33МК отработали без замечаний в ходе первого испытательного полета МиГ-35. При создании РД-33МК были сохранены все преимущества базовой платформы, при этом двигатель обладает повышенной тягой (на форсированных режимах повышена до 10%). Двигатель оснащен современной цифровой системой автоматического управления и контроля БАРК-42. Существенно увеличен ресурс за счёт применения модернизированной системы охлаждения турбин. Разработчик – АО «ОДК-Климов», производитель – АО «ММП имени В.В. Чернышева» (г. Москва).

На МФД-2018 представлен также разработанный АО «ОДК-Климов» новейший цифровой блок автоматического регулирования и контроля БАРК-88, предназначенный для модернизации систем управления двигателей семейства РД-33. Применение БАРК-88 в системе управления и контроля двигателями существенно повышает эксплуатационные возможности истребителя.

Российский турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой (ТРДДФ) АЛ-31ФН Источник: http://www.airwar.ru/.

АЛ-31ФН – турбореактивный двухконтурный, двухвальный двигатель со смешением потоков внутреннего и наружного контуров за турбиной, форсажной камерой и всережимным регулируемым сверхзвуковым реактивным соплом. Является модификацией двигателя АЛ–31Ф с нижним расположением коробок двигательных и самолетных агрегатов. Предназначен для однодвигательных истребителей китайского производства. На МФД-2018 представлен вариант с реактивным соплом с управляемым вектором тяги. Данное сопло разработки московского АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» является дополнительной опцией для двигателя, позволяющей существенно повысить летно-технические характеристики самолета.

Источник: личное

В 2015 году ОДК завершила мероприятия по импортозамещению деталей и узлов двигателя АИ-222-25, которым оснащаются учебно-боевые самолеты Як-130. В настоящее время он изготавливается московским НПЦ газотурбостроения «Салют» полностью из российских комплектующих. Ранее примерно половина комплектующих поставлялась из-за рубежа.

Двигатель ВК-2500ПС. Источник: Валерий Агеев

АО «ОДК-Климов» разработана и успешно испытана новейшая модификация вертолетного турбовального двигателя ВК-2500 – двигатель ВК-2500ПС с улучшенными эксплуатационными характеристиками и использованием современной российской цифровой электронной системы управления и контроля. В двигателе реализованы решения, позволяющие управлять ресурсными характеристиками в зависимости от конкретных условий эксплуатации. Базовое применение ВК-2500ПС – новейший гражданский вертолет Ми-171А2. Ранее ОДК обеспечила постановку двигателя ВК-2500 на производство в России. Сегодня ОДК наращивает темпы производства двигателей ВК-2500 с учетом нужд государственного заказчика, а также экспортных поставок. Сборка ведется из российских комплектующих.

«Вертолетное» направление продолжает представленный на форуме насос-регулятор НР-2500 (разработчик — пермское АО «ОДК-СТАР»). Его применение обеспечивает надежность и качество управления вертолетными двигателями ВК-2500ПС за счет исполнения гидромеханическим агрегатом команд от электронного блока управления. Вложенные в НР-2500 конструктивные решения повышают его надёжность, обеспечивая работу двигателя в условиях влажного и жаркого тропического климата.

Малогабаритный двигатель ТРДД-50АТ ("изделие 36МТ"), выставка МАКС-2005 - на КР Р-500 используется подобный двигатель ТРДД-50БЭ (фото - Евгений Ерохин). Источник: http://www.missiles.ru

Двигатель ТРДД-50АТ предназначен для установки на беспилотные летательные аппараты специального назначения. Основными требованиями к подобным ГТД являются минимальные габариты и масса, высокая экономичность и надежность. ОДК на базе ПАО «ОДК-Сатурн» ранее успешно реализовала программу импортозамещения малоразмерных двигателей.

Корабельный газотурбинный двигатель М70ФРУ. Источник: АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"

На МФД-2018 демонстрируется морской газотурбинный двигатель М70ФРУ разработки и производства ПАО «ОДК-Сатурн». ОДК в рамках программы импортозамещения на базе данного предприятия создала базу морского газотурбостроения. Успешно завершены три опытно-конструкторские работы (ОКР) по разработке и постанове на производство корабельных газотурбинных двигателей.

Двигатель НК-33 на МАКС-2013. Источник: Vitaly V Kuzmin

Жидкостный ракетный двигатель НК-33 был создан легендарным советским конструктором Николаем Кузнецовым для «лунного» космического проекта Н1. Он стал первым в мире в своем классе — двигателем, выполненным по замкнутой схеме, работающим на компонентах кислород-керосин, имеющим многоразовый запуск и многократное применение. Представленный на форуме НК-33А разработки и производства самарского предприятия ОДК ПАО «Кузнецов» отличается надежностью и совершенством технических параметров, демонстрирует максимальное отношение тяги к массе среди современных двигателей. 29 марта 2018 г. двигатель НК-33А, обеспечил успешный старт ракеты-носителя легкого класса «Союз-2-1в» с военного космодрома Плесецк (Архангельская область).

Промышленный двигатель ГТД-4РМ (ПАО «ОДК-Сатурн») входит в семейство газовых турбин для привода газовых компрессоров газоперекачивающих агрегатов и электрогенераторов в составе теплоэлектростанций малой и средней мощности (от 4 до 80 МВт и выше). Среди его преимуществ: высокая топливная эффективность, высокая надежность и безопасность эксплуатации.

Возможности ОДК на «промышленном» направлении демонстрирует также макет компрессорной станции с газоперекачивающим агрегатом ГПА-25 — одной из последних разработок рыбинского АО «ОДК — Газовые турбины», головной компании ОДК по производству газотурбинных энергетических агрегатов и газоперекачивающих комплексов. ГПА-25 вобрал в себя самые совершенные и современные технологии газотурбинной и компрессорной отрасли. Агрегат имеет высокие технические показатели. В качестве привода центробежного компрессора в нем используются высокоэффективные двигатели ПС-90ГП-25, созданные на основе авиационного двигателя ПС-90А, различные модификации которого поднимают в воздух такие легендарные самолеты как Ил-96 и Ил-76.