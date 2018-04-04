Сингапурский транзит. Корабли ВМФ РФ продолжат заходить в порт Сингапура
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Российское командование проинформировало военное ведомство Сингапура о готовности продолжить практику заходов кораблей ВМФ РФ в главную военно-морскую базу Сингапура – Чанги, передает РИА Новости.
пресс-служба Тихоокеанского флота
Встреча замминистра обороны РФ Александра Фомина со вторым министром обороны Республики Сингапур Онг Е Кунгом состоялась в накануне седьмой Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет 4-5 апреля.
В ходе беседы "стороны отметили положительную динамику развития сотрудничества между Россией и Сингапуром в военной области", отметили в пресс-службе Минобороны РФ.
Фомин проинформировал о готовности российской стороны продолжить практику заходов кораблей Военно-морского флота в главную военно-морскую базу Сингапура Чанги. Глава сингапурской делегации выразил заинтересованность в развитии конструктивного межведомственного диалога в формате "СМОА плюс" (совещание министров обороны стран АСЕАН с партнерами по диалогу, включая Россию),
говорится в релизе.
В пресс-службе подчеркнули, что российский генерал "поддержал данную инициативу и, в свою очередь, пригласил сингапурскую сторону направить своих представителей на Международную конференцию по разминированию, Армейские международные игры "АрМИ-2018" и Международный военно-технический форум "Армия-2018"".
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04.04.2018
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