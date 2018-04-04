НАСА отправит на Марс пчел



Овраги у края кратера Хейл на юге Марса.

Источник: © NASA/JPL-Caltech/University of Arizona Овраги у края кратера Хейл на юге Марса.Источник: © NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Специалисты НАСА планируют отправить на Марс роботов-разведчиков, снабженных крыльями. Их назвали "марсианскими пчелами", и они предназначаются для получения данных об атмосферном давлении и взятия образцов реголита на Красной планете. Об этом пишет издание Science Alert.

Другое название "марсианских пчел" — аэрокосмическая конструкция с машущими крыльями (англ. flapping wing aerospace architectures). Разработчики предполагают, что роботы будут действовать группами и периодически возвращаться для подзарядки на передвижную базу — марсоход. В настоящее время специалисты работают над технической осуществимостью проекта. В частности, они планируют использовать вакуумную камеру, чтобы изучить аэродинамику летающих роботов в условиях марсианской атмосферы.

По словам специалистов, предварительные исследования показали, что аппарат, имитирующий шмеля с крыльями цикады, создаст достаточную подъемную силу для полета. При этом разработчики собираются минимизировать затраты энергии, установив пружины у основания крыльев. Кроме того, если один робот упадет, другие "пчелы" смогут поднять его и перенести к базе.