Десантный корабль "Иван Грен" возобновил госиспытания на Балтике



Большой десантный корабль "Иван Грен".

Источник: Пресс-служба ПСЗ "Янтарь" Большой десантный корабль "Иван Грен".Источник: Пресс-служба ПСЗ "Янтарь"

Большой десантный корабль "Иван Грен", построенный в Калининграде, вышел в Балтийское море для завершения государственных испытаний.

Об этом сообщили в пресс-службе Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь", построившего этот БДК, который называют "русским "Мистралем".

Заводские ходовые испытания корабля начались в июне 2016 года, государственные - в ноябре 2017-го, однако были приостановлены заказчиком в конце декабря для решения выявленных технических проблем.

- К началу апреля на основании заключения специально созданной экспертной комиссии ВМФ России по всем проблемным вопросам были оформлены решения заказчика, что и позволило возобновить госиспытания корабля, - пояснил пресс-секретарь ПСЗ "Янтарь" Сергей Михайлов.

Для завершения программы государственных испытаний запланированы два выхода в море, по нескольку дней каждый, во время которых сдаточная команда завода и экипаж корабля проверят функционирование систем и комплексов БДК.

На борту корабля работает также государственная приемочная комиссия Минобороны РФ. Госиспытания планируется завершить к середине апреля, после чего начнется подготовка корабля к передаче заказчику.

По заказу Министерства обороны РФ калининградский завод строит еще один корабль проекта 11711 - БДК "Петр Моргунов", который планируется к передаче флоту в конце 2018 года.

Справка "РГ"

БДК "Иван Грен" - головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он был заложен по заказу Минобороны РФ на ПСЗ "Янтарь" в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. Корабль вооружен универсальными артустановками АК-176М и АК-630М. Для поражения береговых целей и поддержки десанта имеются две РСЗО "Град-М" дальностью действия около 20 километров. Предусмотрено базирование одного поисково-спасательного вертолета Ка-27 или транспортно-боевого вертолета Ка-29. Корабли проекта 11711 способны принять на борт до 13 единиц тяжелой техники (танков) или до 36 боевых машин пехоты или бронетранспортеров, а также личный состав десантно-штурмовых подразделений.

Светлана Песоцкая (Калининградская область)