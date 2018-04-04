Десантный корабль "Иван Грен" возобновил госиспытания на Балтике
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Большой десантный корабль "Иван Грен".
Источник: Пресс-служба ПСЗ "Янтарь"
Большой десантный корабль "Иван Грен", построенный в Калининграде, вышел в Балтийское море для завершения государственных испытаний.
Об этом сообщили в пресс-службе Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь", построившего этот БДК, который называют "русским "Мистралем".
Заводские ходовые испытания корабля начались в июне 2016 года, государственные - в ноябре 2017-го, однако были приостановлены заказчиком в конце декабря для решения выявленных технических проблем.
- К началу апреля на основании заключения специально созданной экспертной комиссии ВМФ России по всем проблемным вопросам были оформлены решения заказчика, что и позволило возобновить госиспытания корабля, - пояснил пресс-секретарь ПСЗ "Янтарь" Сергей Михайлов.
Для завершения программы государственных испытаний запланированы два выхода в море, по нескольку дней каждый, во время которых сдаточная команда завода и экипаж корабля проверят функционирование систем и комплексов БДК.
На борту корабля работает также государственная приемочная комиссия Минобороны РФ. Госиспытания планируется завершить к середине апреля, после чего начнется подготовка корабля к передаче заказчику.
По заказу Министерства обороны РФ калининградский завод строит еще один корабль проекта 11711 - БДК "Петр Моргунов", который планируется к передаче флоту в конце 2018 года.
Справка "РГ"
БДК "Иван Грен" - головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он был заложен по заказу Минобороны РФ на ПСЗ "Янтарь" в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. Корабль вооружен универсальными артустановками АК-176М и АК-630М. Для поражения береговых целей и поддержки десанта имеются две РСЗО "Град-М" дальностью действия около 20 километров. Предусмотрено базирование одного поисково-спасательного вертолета Ка-27 или транспортно-боевого вертолета Ка-29. Корабли проекта 11711 способны принять на борт до 13 единиц тяжелой техники (танков) или до 36 боевых машин пехоты или бронетранспортеров, а также личный состав десантно-штурмовых подразделений.
Светлана Песоцкая (Калининградская область)
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04.04.2018
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