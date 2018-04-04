Lockheed Martin получила контракт на строительство "тихого" сверхзвукового самолета

Национальное управление по исследованию космического пространства (НАСА) выдало компании Lockheed Martin контракт на постройку прототипа пассажирского сверхзвукового самолета, передает ТАСС.

Hi-News.ru

Испытательный полет лайнера запланирован на конец 2021 года. Общая сумма сделки составила $247,5 млн. Разработкой займется подразделение компании под названием Skunk Works.

В основу проекта ляжет разработанная в NASA бесшумная технология преодоления звукового барьера. "Большинство современных самолетов-истребителей могут разгоняться до сверхзвуковых скоростей (свыше 1191,6 км/ч), но после пролета раздается оглушительный гул, вызванный так называемым звуковым ударом. Это и является причиной действующего запрета на совершение сверхзвуковых полетов самолетами гражданской авиации", пояснили в компании.

Конструирование нового воздушного судна будет проходить в Калифорнии. По задумке заказчика, это будет самолет, "способный подниматься на 16,7 тыс. метров и достигать скорости в 1512 км/ч".

Отмечается, что звуковой удар при этом неизбежен, но конструкторы намерены уменьшить этот шум более чем наполовину (75 децибел).

По словам представителя компании Дэйва Ричардсона прототип создается для сбора данных, "которые будут определять решения, принимаемые в отношении будущего коммерческих сверхзвуковых полетов".

В настоящее время существуют лишь два сверхзвуковых пассажирских самолета, выпускавшихся серийно. Это советский Ту-144(эксплуатировался с 1975 по 1978 год), и англо-французский "Конкорд" (совершал перелеты через Атлантику с 1976 по 2003 год).