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Гроза "Кобр": Почему "Тунгуска" остается зенитной самоходкой №1 в мире

05.04.2018 Российская газета 173 1
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Установка 2С6М1 "Тунгуска" п
Модернизированная зенитная самоходная установка 2С6М1 "Тунгуска" п.
Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

Модернизированная зенитная самоходная установка 2С6М1 "Тунгуска" продолжит оставаться грозой для летающих "Апачей" и "Кобр". Внедрение тепловизионного прицела позволит боевой машине хорошо видеть в любое время суток и эффективно сопровождать танковые и мотострелковые подразделения.

Комплекс, засекреченный с момента своего создания и упомянутый только после войны в Персидском заливе 1991 года, до сих пор не имеет прямых аналогов за рубежом.

Само появление подобной техники многие считают прорывом в войсковой ПВО, потому что в одной машине удалось совместить как ракетное, так и артиллерийское вооружение. В этом убежден военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

"Тунгуска" заслужила очень хорошие отзывы в войсках. Я сам неоднократно на разных учениях видел ее реальное применение, и на тот период это был непревзойденный комплекс противовоздушной обороны непосредственного прикрытия войск в боевых порядках.

Тогда массово появились боевые вертолеты на вооружении армий западных стран и, прежде всего, США. Вопрос борьбы с ними стоял достаточно остро, но в советской армии он был фактически решен принятием на вооружение 2С6", - рассказывает он.

"Тунгуска" может действовать в обороне и наступлении, непосредственно за боевой линией танков и боевых машин пехоты.

Ракетное вооружение комплекса позволяет поражать цели на расстоянии до 10 км и на высоте от 15 до 3500 метров. На более близкой дистанции - до 4000м - "Тунгуска" атакует цели двумя двуствольными автоматическими пушками калибра 30 мм, имеющими скорострельность до 5000 выстрелов в минуту. Возимый боекомплект составляет 8 ракет и 1904 снаряда.


Алексей Моисеев
04.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Тунгуска
Проекты
Военные учения

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Восход
13812
№1
05.04.2018 01:59
Тунгуска- хорошая штука. Оспреи на Курилах разделает как бог- черепаху... Сколько их в составе ВС и в каком они состоянии? Есть планы по их капитальному ремонту и модернизации?
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