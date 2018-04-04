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Россия завершит испытания нового истребителя

05.04.2018 Российская газета 82 0
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Су-35С
Су-35С.
Источник: rg.ru

Государственные испытания многофункционального истребителя Су-35С будут завершены в конце 2018 года, сообщили в Минобороны России.

На заключительном этапе тестирования предполагается оценить эффективность комплексов автоматизированного управления самолетом и применения оружия на сверхманевренных режимах.

- Сейчас в частях ВКС проходят опытную эксплуатацию и войсковые испытания более 50 самолетов Су-35С. По итогам применения в Сирии летчики очень высоко оценили качество истребителей, их боевые и эксплуатационные характеристики, - рассказал заместитель министра обороны РФ по вооружению Юрий Борисов на заседании госкомиссии в 929-м Государственном летно-испытательном центре имени Чкалова в Ахтубинске.

Су-35С - российский тяжелый истребитель поколения 4++. Предназначен для завоевания господства в воздухе, оснащен двигателями с управляемым вектором тяги, благодаря чему обладает сверхманевренностью. Бортовой радар обнаруживает летательные аппараты за 400 километров и может сопровождать восемь целей одновременно. Еще четыре цели на дистанции до 80 км сопровождает оптическая локационная станция. На 12 точках подвески истребитель может нести до восьми тонн управляемых ракет и корректируемых бомб.

Также госкомиссия рассмотрела ход испытаний истребителя пятого поколения Су-57. В 2018 году на самолете поверяется работа нового вооружения - в частности, перспективных ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

- Работы по Су-57 идет по графику, самолет подтвердил ряд характеристик, которые предъявляет к нему Минобороны, - отметил замминистра.


Антон Валагин
04.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
ПАК ФА
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения

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