Россия завершит испытания нового истребителя



Су-35С.

Источник: rg.ru Су-35С.Источник: rg.ru

Государственные испытания многофункционального истребителя Су-35С будут завершены в конце 2018 года, сообщили в Минобороны России.

На заключительном этапе тестирования предполагается оценить эффективность комплексов автоматизированного управления самолетом и применения оружия на сверхманевренных режимах.

- Сейчас в частях ВКС проходят опытную эксплуатацию и войсковые испытания более 50 самолетов Су-35С. По итогам применения в Сирии летчики очень высоко оценили качество истребителей, их боевые и эксплуатационные характеристики, - рассказал заместитель министра обороны РФ по вооружению Юрий Борисов на заседании госкомиссии в 929-м Государственном летно-испытательном центре имени Чкалова в Ахтубинске.

Су-35С - российский тяжелый истребитель поколения 4++. Предназначен для завоевания господства в воздухе, оснащен двигателями с управляемым вектором тяги, благодаря чему обладает сверхманевренностью. Бортовой радар обнаруживает летательные аппараты за 400 километров и может сопровождать восемь целей одновременно. Еще четыре цели на дистанции до 80 км сопровождает оптическая локационная станция. На 12 точках подвески истребитель может нести до восьми тонн управляемых ракет и корректируемых бомб.

Также госкомиссия рассмотрела ход испытаний истребителя пятого поколения Су-57. В 2018 году на самолете поверяется работа нового вооружения - в частности, перспективных ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

- Работы по Су-57 идет по графику, самолет подтвердил ряд характеристик, которые предъявляет к нему Минобороны, - отметил замминистра.

Антон Валагин