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Какой будет новая российская система ПРО

05.04.2018 Российская газета 165 0
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Испытательный пуск новой противоракеты ПРС-1М (53Т6М)
Испытательный пуск новой противоракеты ПРС-1М (53Т6М) разработки АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" (Екатеринбург; входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") с многоканального стрельбового комплекса (МКСК) 5Ж60П "Амур-П". Сары-Шаган, 31.03.2018.
Источник: Министерство обороны России

Успешное испытание модернизированной российской противоракеты, которое на днях состоялось на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, позволило военным специалистам обрисовать облик новой системы ПРО, защищающей Москву и Центральный промышленный район страны.

Официальной информации от Минобороны относительно характеристик новой ракеты не так уж много, но даже имеющиеся данные позволяют сделать кое-какие выводы. Отметим, что проведенное в начале апреля испытание стало далеко не первым, ранее военные сообщали об успешном запуске в феврале. Известно, что испытанная противоракета способна отразить как одиночные, так и групповые удары, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения.

- Ее тактико-технические характеристики касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства, - цитирует ТАСС заместителя командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС РФ полковника Андрея Приходько.

Эксперты сходятся во мнении, что речь идет об испытаниях усовершенствованной противоракеты 53Т6, впервые принятой на вооружение три десятка лет назад. Затем она неоднократно совершенствовалась и по многим параметрам до сих пор не имеет аналогов в мире. Скорость уже несущих боевое дежурство ракет составляет около 3 километров в секунду, новый вариант, по разным оценкам, способен разогнаться до 5,5 километра. Добиться этого удалось за счет нового двигателя, который также без проблем доставляет снаряд на большую высоту. К тому же опытная противоракета выдерживает колоссальные перегрузки, что гарантирует высокую работоспособность ее аппаратуры.

Сейчас противоракетную оборону Москвы и прилегающих регионов обеспечивает комплекс А-135 "Амур", принятый в эксплуатацию почти тридцать лет назад. В настоящий момент проводится его модернизация, а по сути - создание новой эшелонированной системы ПРО А-235, известной как "Нудоль" (так же называется поселок в городском округе Клин Московской области).

В связи с этим в ближайшие годы количество пусков на полигоне Сары-Шаган увеличится в несколько раз, в том числе за счет испытаний нового изделия. По данным ряда СМИ, в результате новые противоракеты могут быть поставлены на боевое дежурство уже до конца года.

Известно также, что модернизированная система ПРО будет иметь неядерные средства перехвата ракет. Еще несколько лет назад руководство концерна ВКО "Алмаз-Антея" заявляло, что в России создается аналог комплекса ПРО THAAD, который позволяет перехватывать баллистические ракеты средней дальности и, в ограниченном масштабе, боеголовки межконтинентальных баллистических ракет. Также создается аналог и другого американского комплекса ПРО - GMD с ракетой-перехватчиком GBI. При этом он будет в мобильном варианте.


Алексей Иванов
04.04.2018
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принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
США
Продукция
GBI
GMD
THAAD
А-135
А-235
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
Ядерный щит

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