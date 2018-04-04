На Каспии появится современная система базирования сил ВМФ



Корабль G124 на международном армейском конкурсе Кубок Каспия - 2015.

Источник: http://www.militaryparitet.com/ Корабль G124 на международном армейском конкурсе Кубок Каспия - 2015.Источник: http://www.militaryparitet.com/

ЦАМТО, 4 апреля. Командующий Каспийской флотилии контр-адмирал Сергей Пинчук в интервью газете "Красная звезда" рассказал о ходе работ по передислокации Каспийской флотилии в Дагестан.

По его словам, "уже сегодня активно ведутся строительные работы на инфраструктуре военного городка в Каспийске. В высокой степени готовности жилищно-казарменный фонд. Дополнительно проводятся работы по созданию культурно-досугового центра, начал свою работу военный госпиталь. Формируется фонд служебного жилья".

С.Пинчук отметил, что "для размещения корабельно-катерного и судового состава началось и осуществляется поэтапное строительство причалов и гидротехнических сооружений. Ведется подготовка к строительству объектов, обеспечивающих жизнедеятельность, учебно-тренировочного комплекса и складской зоны".

По его словам, "Это большая и серьезная задача. В результате ее выполнения наш Военно-морской флот получит новые пункты базирования, отвечающие всем современным требованиям. Важно то, что дислокация кораблей будет организована на море в непосредственной близости от полигонов боевой подготовки. Наличие в составе флотилии кораблей, подразделений морской пехоты, авиации, соединений боевого и материально-технического обеспечения, развитие систем связи позволит иметь на Каспии сбалансированную, самодостаточную по силам и средствам универсальную группировку сил (войск) флота".

В рамках реализации программы строительства и развития ВМФ флотилия продолжит получать новые корабли, современные образцы вооружения и военной техники. Такая работа уже проведена и спланирована на ближнесрочную перспективу, отметил С.Пинчук, подчеркнув, что все работы по передислокации сил флотилии будут реализовываться синхронно.