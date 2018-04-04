Россия и Вьетнам подписали дорожную карту развития военного сотрудничества



Флаг Вьетнама. Архивное фото.

Источник: © Flickr / manschu Флаг Вьетнама. Архивное фото.Источник: © Flickr / manschu

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Дорожная карта развития двустороннего военного сотрудничества на 2018-2020 годы подписана в среду в Москве по окончании встречи главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Нго Суан Литем.

В ходе встречи вьетнамский военачальник высоко оценил уровень военного и военно-технического сотрудничества.

"Высоко оцениваю Ваше предложение после вашего визита во Вьетнам отправку спасательного судна Тихоокеанского флота во Вьетнам для совместных учений по поиску и спасанию на море, командирование российской делегации во Вьетнам для обсуждения проекта соглашения по поиску аварийных подводных лодок. Просим поручить военно-морских сил двух стран приступить к работам", - сказал генерал, обращаясь к Шойгу.

Он также отметил в ходе переговоров, что командирует "товарища заместителя министра обороны Вьетнама, отвечающего за военно-техническое сотрудничество с Россией для участия в военно-техническом форуме "Армия-2018".

"Одновременно будем отправлять три команды для участия в соревнованиях "Танковый биатлон", "Медицинский бег" и "Полевая кухня" в рамках Армейских игр-2018", - сказал министр.

Говоря о совместной подготовке военных кадров, министр выразил благодарность Минобороны РФ за выделение в 2018 году 176 мест для обучения вьетнамских военнослужащих в России. "Это самое большое количество с момента возобновления вами выделения льготных и безвозмездных стипендий", - отметил министр.