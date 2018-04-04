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На месте приземления Юрия Гагарина под Саратовом запустят копию корабля "Восток"

05.04.2018 ТАСС 102 0
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Памятник на месте приземления Юрия Гагарина после успешного завершения космического полета
Памятник на месте приземления Юрия Гагарина после успешного завершения космического полета.
Источник: © Е.Соколова/ТАСС

В создании модели на разных этапах принимали участие ученые и студенты, а также сотрудники тех предприятий, которые работали над запуском первого космического корабля

САРАТОВ, 4 апреля. /ТАСС/. Уменьшенную копию космического корабля "Восток" запустят 12 апреля на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина в Саратовской области. Об этом в среду сообщил ТАСС пресс-секретарь министерства промышленности региона Владимир Комаров.

"В День космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина планируется запуск модели-копии космического корабля "Восток". Копия достоверно повторяет не только внешний вид ракетно-космического прототипа, но и его полетные параметры", - сказал Комаров.

Комаров уточнил, что в создании модели на разных этапах принимали участие ученые и студенты, а также сотрудники тех предприятий, которые работали над запуском первого космического корабля. Это, например, ЭПО "Сигнал", которое принимало участие в запуске первого искусственного спутника Земли и создании корабля "Восход", и завод "Корпус", где велись разработки для станции "Мир" и российских модулей Международной космической станции.

Как рассказал ТАСС один из создателей модели, руководитель лаборатории "СНОР" Игорь Ениленис, модель в масштабе 1:20 представляет собой почти двухметровую конструкцию весом 3 кг.

Предполагается, что "космический корабль" взлетит на километровую высоту, воспроизводя этапы Гагаринского полета с точной отработкой всех трех ступеней.

"В настоящее время проводятся предполетные стендовые и натурные летные испытания компонентов модельного комплекса ракеты-носителя с кораблем", - подчеркнул он.

Место приземления Гагарина находится вблизи Энгельса Саратовской области в 43 км от областного центра. В 1965 году на месте приземления установили обелиск, представляющий собой взлетающую ракету высотой чуть менее 30 метров. Позже на постаменте перед обелиском установили памятник первому космонавту. Сегодня место приземления представляет собой архитектурный комплекс "Гагаринское поле", ежегодно место приземления Гагарина посетили более 30 тыс. туристов.
04.04.2018
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принадлежат ТАСС
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Россия
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МКС

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