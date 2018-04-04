Шойгу: США так и не навели порядок в Афганистане
|
|
Военнослужащий сил специального назначения армии США в Афганистане.
Источник: AFP 2018 / AP Pool/Brennan Linsley
По словам главы Минобороны, Афганистан может стать прибежищем для террористов ИГ и других группировок
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Многолетнее присутствие США в Афганистане никак не повлияло на нормализацию обстановки в этой стране, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Продолжает ухудшаться ситуация в Афганистане. Более чем пятнадцатилетнее присутствие в этой стране контингента Соединенных Штатов и НАТО так и не привело к нормализации обстановки", - сказал он в ходе VII Московской конференции по международной безопасности, которая проходит 4-5 апреля.
По словам Шойгу, США стремятся "на новых условиях закрепиться в Центральной Азии", чтобы иметь возможность распространять свое влияние на сопредельные с Афганистаном страны.
"Это не отвечает интересам региональных государств и служит глобальным фактором дестабилизации", - сказал глава военного ведомства, добавив, что сохраняется угроза безопасности для союзников России по ОДКБ.
"Афганистан может стать новым прибежищем не только для боевиков ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС), но и для других террористических организаций", - сказал он.
|
04.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.04.2018 Участники MCIS-2018 обсудят в Москве глобальную безопасность
15.09.2017 У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
15.09.2017 Стратегические учения "Запад-2017" стартуют в России и Белоруссии
13.09.2017 Bейшнория не пройдет
24.07.2017 Европа становится ближе — особенно для «Искандеров»
11.05.2017 Министр обороны Армении: Нагорный Карабах - это пусть и непризнанная, но страна, а не конфликт
06.03.2017 Замминистра обороны РФ Александр Фомин провел брифинг для иностранных военных атташе
19.01.2017 Для ответа НАТО Москва может задействовать "белорусский балкон"