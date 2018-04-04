Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Шойгу: США так и не навели порядок в Афганистане

05.04.2018 ТАСС 87 0
0
Понравилась новость?
 0
Военнослужащий сил специального назначения армии США
Военнослужащий сил специального назначения армии США в Афганистане.
Источник: AFP 2018 / AP Pool/Brennan Linsley

По словам главы Минобороны, Афганистан может стать прибежищем для террористов ИГ и других группировок

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Многолетнее присутствие США в Афганистане никак не повлияло на нормализацию обстановки в этой стране, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Продолжает ухудшаться ситуация в Афганистане. Более чем пятнадцатилетнее присутствие в этой стране контингента Соединенных Штатов и НАТО так и не привело к нормализации обстановки", - сказал он в ходе VII Московской конференции по международной безопасности, которая проходит 4-5 апреля.

По словам Шойгу, США стремятся "на новых условиях закрепиться в Центральной Азии", чтобы иметь возможность распространять свое влияние на сопредельные с Афганистаном страны.

"Это не отвечает интересам региональных государств и служит глобальным фактором дестабилизации", - сказал глава военного ведомства, добавив, что сохраняется угроза безопасности для союзников России по ОДКБ.

"Афганистан может стать новым прибежищем не только для боевиков ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС), но и для других террористических организаций", - сказал он.
04.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.04 02:16
  • 29
Вместо ПАК ДА будет запущена в производство новая версия дальнего бомбардировщика Ту-22М
  • 05.04 02:11
  • 1
Кто победит в подводной войне: американская субмарина типа "Вирджиния" или новая российская лодка проекта "Ясень"
  • 05.04 02:03
  • 1
"Нудоль" на смену "Амуру": какой будет новая противоракета России
  • 05.04 01:59
  • 1
Гроза "Кобр": Почему "Тунгуска" остается зенитной самоходкой №1 в мире
  • 05.04 01:49
  • 33
Минобороны планирует оснастить все ракетоносцы Ту-160 двигателями НК-32
  • 05.04 01:16
  • 1
Флотский реестр. Какие корабли усилят ВМФ России к 2020 году
  • 05.04 00:37
  • 8
ФСБ предотвратила передачу секретных данных иностранным спецслужбам
  • 04.04 22:30
  • 709
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 04.04 22:11
  • 1
Комиссия Роскосмоса рассмотрит доработанный эскизный проект ракеты "Союз-5"
  • 04.04 19:25
  • 1
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
  • 04.04 19:23
  • 6525
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.04 18:22
  • 5
На базе Т-15 "Армата" появится "русская Меркава"
  • 04.04 17:55
  • 1
Новая военная игрушка Путина
  • 04.04 17:31
  • 1397
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.04 17:02
  • 1
Ростех представил самолет для региональной авиации будущим эксплуатантам
другие обсуждаемые темы