Порядка 30 боевых самолетов ВВО принимают участие в окружном конкурсе "Авиадартс-2018"
|
|
Истребитель Су-35.
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС, архив
В рамках конкурса летчики проводят воздушные бои, а также, применяя неуправляемые авиационные ракеты, бомбы и пушки, поражают наземные мишени
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Порядка 30 боевых самолетов авиационных частей Восточного военного округа (ВВО) принимают участие в окружном этапе конкурса "Авиадартс-2018". Об этом сообщил представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский.
"Экипажи самолетов Су-35, Су-30СМ, Су-25, Су-24МР, МиГ-31 и Су-34 (всего порядка 30 летательных аппаратов) соревнуются, выполняя полеты по маршруту на время и точность, проводят разведку местности, осуществляют одиночное и групповое пилотирование", - сказал он.
По его словам, в рамках конкурса летчики проводят воздушные бои, а также, применяя неуправляемые авиационные ракеты, бомбы и пушки, поражают наземные мишени, имитирующие огневые укрепления и технику условного противника.
Окружной этап соревнований завершится 5 апреля. По его итогам будут отберут летчиков, которые представят Восточный военный округ на всеармейском конкурсе "Авиадартс-2018".
|
04.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.01.2015 В Государственном центре подготовки авиаперсонала и войсковых испытаний имени В.П.Чкалова подведены итоги 2014 года
07.08.2017 Русский вальс, китайское кино и зимбабвийский сюрприз на АрМИ-2017
07.08.2017 Минобороны опубликовало ролик об экипаже Су-34, представляющем ВКС на АрМИ-2017
05.03.2018 Стартовал конкурс военных летчиков "Авиадартс-2018"
06.12.2017 Новые крылья ВВС России
14.08.2017 Стальные крылья армии России
11.08.2017 Команда России заняла первое место в конкурсе Армейских игр "Авиадартс"
07.08.2017 Российские летчики приступили к полетам на "Авиадартс" в Китае