Генштаб ВС РФ заявил о прекращении существования ИГ после разгрома в Сирии
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Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В стране запущен процесс мирного урегулирования конфликта, сказал начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Действия Воздушно-космических сил России в Сирии фактически привели к разгрому террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в этой стране, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Сегодня мы можем говорить, что основным результатом военной операции Воздушно-космических сил в Сирии является разгром группировки ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), которая после понесенных потерь фактически прекратила свое существование", - сказал он в ходе VII Московской конференции по международной безопасности, которая проходит 4-5 апреля.
По словам Рудского, сегодня в Сирии созданы все условия для завершения гражданской войны, запущен процесс мирного урегулирования конфликта. На освобожденных территориях восстанавливаются институты власти.
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04.04.2018
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